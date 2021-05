Exilé en Guinée, Ahoua Don Mello pressé de revenir en Côte d'Ivoire

Après Damana Pickass, Justin Koné Katinan et Jeannette Koudou, Ahoua Don Mello, ex-ministre ivoirien de l' Equipement sous Laurent Gbagbo, devrait regagner Abidjan dans les prochaines semaines.

Ahoua Don Mello prépare son retour à Abidjan

Ahoua Don Mello est en passe de regagner la Côte d'Ivoire, après 10 ans d'exil. Selon un communiqué du Front populaire ivoirien (FPI) son parti, l'ancien ministre s'est rendu ce jeudi 20 mai 2021, à la représentation diplomatique ivoirienne en Guinée, pour une demande de passeport régulier. En l'absence de l' ambassadeur Diarrassouba, il a été reçu par le Consul en présence du Premier conseiller de l'ambassadeur ivoirien. Séance tenante, sa carte consulaire lui a été remise et la remise de son passeport ordinaire devrait suivre dans les prochains jours.

Proche de Laurent Gbagbo, Ahou Don Mello avait été contraint de quitter Abidjan, la capitale économique ivoirienne, au lendemain de la chute du régime des refondateurs, en avril 2011. Exilé politique, il a successivement séjourné au Ghana, au Rwanda, en Afrique du Sud et depuis quelques années en Guinée Conakry où il occupe aux côtés du président Alpha Condé, la fonction de Conseiller spécial en charge des Grands Travaux. Son retour annoncé à Abidjan intervient en prélude de celui de Laurent Gbagbo, son mentor, programmé, selon Africa Intelligence, pour la fin du mois de juin.

L'ex-directeur du Bureau national d'étude technique et de développement (BNETD ), Ahoua Don Mello, rentrera en Côte d'Ivoire, en compagnie d'autres exilés politiques dont Kouamé Kouako dit Ok "le vieux lion", Gbandeu Gogon Guillaume et Mille Mrandjo Claude.