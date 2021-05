Une délégation de l' université Paris I Sorbonne échange avec l'UOA

Une délégation de l' université Paris I Sorbonne a échangé avec les responsables et étudiants de l'Université ouest-africaine (UOA), le jeudi 20 mai 2021, à Abidjan. C'était au cours d'une cérémonie de présentation master data science de la prestigieuse école française.

L' université Paris I Sorbonne présente son master data science

Jeudi 20 mai 2021, l'Université ouest-africaine a reçu une délégation d'étudiants de l'université Paris I Sorbonne. D'entrée de jeu, le professeur Tiemoko Doumbia, fondateur de l'UAO, a souhaité la bienvenue à la représentation française, composée "d'éminences grises de la France et de l'Europe". "C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons au sein de notre établissement", a-t-il dit.

Prenant la parole, Rania Kaffel, directrice du master 2 Modélisations statistiques économiques et financières au sein de l'université Paris I Sorbonne, a présenté la data science aux étudiants de l'Université ouest-africaine (UAO). "La data science est un pilier de croissance qui doit être vulgarisé", s'est-elle exprimée. Rania Kaffel a également fait savoir que le master data science comprend la data programmation et l'expertise business.

Deux conférences ont été prononcées au cours de la cérémonie. La première a porté sur "Introduction au langage python", "la détection de fraude", le "web scrapping". Pour la seconde conférence, le docteur Alain Tailly a livré une communication sur le "ziguéhi". Il faut préciser que la présidente du bureau des étudiants de l'Université ouest-africaine s'est réjouie de la coopération avec l' université Paris I Sorbonne. À la fin de la cérémonie, les responsables et les étudiants de l'UAO ont offert des présents à leurs hôtes.

L'Université ouest-africaine est un établissement ouvert sur le monde, attaché aux valeurs d'humanisme et soucieux de partager le savoir et la connaissance. L'école fondée par le professeur Tiemoko Doumbia est engagée dans un processus d'internationalisation, qui demeure l'axe majeur de son offre de formation et de recherche.