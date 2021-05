Côte d’Ivoire: Blanchi par un prisonnier, Babily Dembélé bientôt libéré?

Rebondissement dans l’affaire El Hadj Babily Dembélé, homme politique ivoirien détenu à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), depuis le 26 octobre 2020.

Depuis la MACA, un mis en cause blanchit El Hadj Babily Dembélé et lui demande pardon

Président du Congrès ivoirien pour le développement et la paix (CIDP), El Hadj Babily Dembélé, détenu à la MACA à la faveur des dernières élections présidentielles d’octobre 2020, sous le chef d’accusation «complot contre l’autorité de l’État», continue de clamer son innocence et demande sa libération. D’ailleurs, un nouvel élément survenu dans son dossier, vient apporter de l’eau au moulin de sa défense.

C’est qu’un des mis en cause dans ladite affaire, un certain M. D., lui aussi détenu à la MACA, aurait décidé de briser le silence dans un courrier adressé au procureur de la République à la date du 14 mai 2011 et dans lequel il battrait en brèche toutes les accusations formulées contre Babily Dembélé. Le sieur M.D aurait déclaré dans son fameux courrier, avoir été instrumentalisé par certaines personnes proches du pouvoir, qui lui auraient promis la somme de 10 millions, contre une accusation pour tentative de déstabilisation de Babaly Dembélé.

«C’est Babily qui est visé (...) Donc, il faut lui faire endosser tous nos projets de déstabilisation, et toi tu seras libéré avec une promesse de 10 millions de francs’’», lui aurait lâché un de ses commanditaires. Dans sa confession, le prisonnier jure, la main sur ‘’sur le coran’’ que ‘’M. Babily est totalement innocent. C’est une cabale montée de toute pièce contre M. Babily». L’homme qui se dit prêt à témoigner partout où on l’appellera, demande pardon «à M. Babily et à tous ses collaborateurs politiques détenus à la MACA pour cette affaire, qui sont : M.M. Konan Florent, Ouattara Issouf et Dépié Gnoléba Marius».

Fondateur du Cabinet International d’Architecture et de Développement (CIAD) ; une société qui a réalisé sur fonds propres, plusieurs programmes immobiliers, dont CIAD 1 et CIAD 2, de 800 logements; Babily Dembélé mène beaucoup d’actions sociales en faveur des populations démunies. Homme de paix, il a constamment attiré l’attention de la classe politique sur la nécessité de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, et à s’inscrire dans le dialogue. « Babily Dembélé est un homme bon qui ne mérite pas d’être en prison mais plutôt aux côtés des populations », résume un chef traditionnel qui a bénéficié de ses largesses.

Tous ces témoignages arriveront-ils à le faire sortir de prison? Tous les regards sont tournés vers le président de la République, Alassane Ouattara, qui a engagé le pays sur la voie de la réconciliation nationale, en favorisant par exemple le retour des exilés et même de son prédécesseur Laurent Gbagbo acquitté de crimes de guerre, crimes contre l'humanité par la CPI.