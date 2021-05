Bagarre Ivoiriens vs Nigériens : Le message d'apaisement de Blé Goudé

Plusieurs Commune d'Abidjan et banlieue ont connu, mercredi, des échauffourées entre Ivoiriens et ressortissant nigériens. Une vidéo, qui s'est avérée être un fake, a mis le feu aux poudres. Charles Blé Goudé est donc monté au créneau, dans un message publié sur sa page Facebook, pour appeler au calme et à l'apaisement, ces deux communautés frères.

Charles Blé Goudé se rappelle le garba du Nigérien AZIBABOOL

C'est à une véritable chasse à l'homme que l'on a assisté, mardi à Daloa (centre ouest), puis mercredi à travers les communes d'Abidjan et banlieue. Et pour cause, une vidéo postée sur les réseaux sociaux constitue le déclencheur de ces tristes journées. À travers cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on pouvait apercevoir des individus, présentés par je ne sais qui, comme des Ivoiriens, en train de subir une véritable torture de la part d'autres personnes identifiées par ces mêmes sources comme des forces de sécurité nigériennes.

Ces fausses rumeurs ont causé la mort d'au moins un individu, de nombreux blessés, des magasins et commerces pillés et saccagés, ainsi que dix personnes arrêtées, selon le bilan provisoire établi par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Et pourtant il n'en était absolument rien. Cette vidéo relève d'un véritable fake. Il s'agissait plutôt de présumés criminels appréhendés au Nigeria par les forces de ce vaste pays.

Aussi, les messages de condamnation des actes de vandalisme dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que des appels à l'apaisement ont été lancés afin de mettre fin à ce massacre qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. C'est dans ce même élan que Charles Blé Goudé a publié sur sa page Facebook, un message à l'endroit de ses compatriotes : « TOUS, NOUS SOMMES DES HUMAINS. TOUS, NOUS SOMMES DES FRÈRES AFRICAINS. NON, À CETTE GUERRE D'AFRICAINS CONTRE D'AUTRES FRÈRES AFRICAINS. CULTIVONS L'AMOUR AVEC NOS FRÈRES NIGÉRIENS. OUI A L'AMOUR CÔTE D'IVOIRE/ NIGER. OUI A LA COOPÉRATION SUD-SUD. OUI A L'INTÉGRATION AFRICAINE », a écrit, en caractère d'imprimerie, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP).

Puis, se remémorant ses années collège, l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a ajouté en nota bene : « Quand j'étais élève au Lycée classique d'Abidjan, le garba (NDLR, mets typiquement ivoirien à base de semoule de manioc accompagné de poisson frit) de AZIBABOOL le Nigérien m'a beaucoup été utile. »

À noter que le calme est revenu à Abidjan, après les échauffourées de la veille.