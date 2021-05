Recruté chez les Eléphants, Aka Serge Arnaud pleure à chaudes larmes

Le milieu de terrain ivoirien, Aka Serge Arnaud, évoluant à l'El Gouna FC en Egypte, a été sélectionné pour la toute première fois au sein des Eléphants de Côte d’Ivoire. Voici comment il a vécu cela.

Aka Serge Arnaud: ‘’J'ai versé quelques larmes, me rappelant mon parcours‘’

Aka Serge Arnaud est né le 16 novembre 1994 et évolue au poste de milieu défensif à l'El Gouna FC en Egypte. C’est un ancien pensionnaire de la Ligue 1 ivoirienne. Il a évolué au Satellite Fc en 2011 à l’Africa Sports (2014-2015), à Bouaké Fc (2014-2015) puis à l’Asec Mimosas (2015-2017). Il a aussi participé à la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF 2016 avec les Jaunes et noirs, et a terminé champion de Côte d'Ivoire avec l'ASEC Mimosas en 2017 avant de s’envoler en 2018 pour la Tunisie, plus précisément au CS Sfaxien.

En janvier 2019, El Gouna FC le recrute, libre de tout contrat après son départ du club tunisien. Depuis son arrivée en Egypte, il est quasiment titulaire à chaque sortie des gounies. Il a pris sa place dans le milieu de terrain de cette formation et s’est fait remarquer en Egyptian Premier League, le championnat d'Égypte de football, comme un bon ratisseur de balle. Ce qui a très certainement permis au sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, de le retenir pour la toute première fois dans son groupe qui affronte le Burkina Faso puis le Ghana les 5 et 12 juin prochain.

Un moment que le redoutable milieu de terrain de 27 ans attendait depuis longtemps. Il a affiché sa satisfaction de voir son rêve se réaliser, via un message posté sur sa page Facebook dans la soirée du jeudi. ‘’ Hier(mercredi), pendant que je m'apprêtais pour l'entraînement, je reçois un coup de fil du sélectionneur national. Mon coeur se mit à battre la chamade. Je décroche et après une brève salutation, il me fit savoir que j'étais sélectionné pour les 2 matchs amicaux à venir de notre nation. Après avoir raccroché, j'ai versé quelques larmes, me rappelant mon parcours dans les tournois de quartiers au pays et les différents championnats où j'ai évolués jusqu'à ce jour. DIEU n'est pas méchant, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je bénis son nom... Merci pour vos messages et appels de félicitations‘’, a écrit Aka Serge Arnaud.