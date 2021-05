Adjamé-Drame : Le célèbre marché Roxy part en fumée

Un drame est survenu à Adjamé le vendredi 21 mai 2021. Le célèbre marché Roxy a été frappé par un incendie. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été établi par le GSPM (Groupement des sapeurs pompiers militaires) qui s'est dépêché sur les lieux.

Un incendie frappe le marché Roxy d' Adjamé

Les habitants et nombreux commerçants de la commune d' Adjamé n'ont eu que leurs yeux pour constater le drame qui a frappé le marché Roxy. Vendredi 21 mai 2021, un incendie s'est déclenché dans ce lieu reconnu pour la vente de médicaments pharmaceutiques. Informés de la situation, les éléments du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) se sont déportés sur le lieu du drame. Les soldats du feu n'ont pas encore établi un bilan officiel.

Il faut noter que ce n'est pas la première fois que le marché Roxy d' Adjamé est ravagé par les flammes. Dans la nuit du 9 mars 2020, un gigantesque incendie s'est signalé dans ce lieu réputé pour le commerce illicite de médicaments pharmaceutiques. En réalité, le marché Roxy est le nid du trafic de faux médicaments à Abidjan. On se souvient le mardi 28 janvier 2020, Aka Aouélé Eugène, alors ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avait procédé à la saisie plus de trois tonnes de faux médicaments. "Nous ferons bientôt des propositions pour réduire considérablement ce trafic dangereux pour la santé de nos populations", avait-il déclaré.

Un an avant, Aka Aouélé avait déjà saisi quatre tonnes de faux médicaments, des antitussifs, des terpones et des comprimés. Il faut rappeler qu'au cours de l'opération, la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire avait été appuyée par la police des stupéfiants et des drogues ainsi que la direction de santé de la police nationale et des unités de la police nationale. Et pourtant, le mercredi 3 mai 2017, une opération de destruction du marché Roxy d' Adjamé avait été menée par 150 policiers et gendarmes. "Je salue cette opération qui s’est déroulée sur le plus grand marché de médicaments de rue d’Afrique de l’Ouest", avait déclaré Parfait Kouassi qui occupait la fonction de président de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Mais sa joie a été de courte durée.