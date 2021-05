Alassane Ouattara veut reporter les municipales : Macron réagit

Selon le magazine Jeune Afrique, Alassane Ouattara n'épargne pas le report des élections municipales, les sénatoriales ainsi que les régionales. Alors que ces rendez-vous électoraux sont prévus pour 2023, le président ivoirien n'exclut pas de les organiser en 2025. De son côté, Emmanuel Macron, informé, a livré sa position.

Alassane Ouattara pense au report des municipales

L'information émane de nos confrères de Jeune Afrique. En effet, le média panafricain publie sur son site qu' Alassane Ouattara"étudie la possibilité de décaler les élections municipales, sénatoriales et régionales". Il est important de préciser que ces scrutins doivent être organisés en 2023. Notre source indique par ailleurs que le chef de l'État ivoirien s'est déjà entretenu sur le sujet avec "certains partenaires de la présidentielle dont la France". Pour sa part, Emmanuel Macron qui demeure attaché à la stabilité de la Côte d'Ivoire "n'a émis pour le moment aucune réserve", ajoute Jeune Afrique.

On se rappelle qu'en 2018, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d' Alassane Ouattara s'était taillé la part du lion lors des élections municipales qui ont connu un taux de participation de 36,20 %. En effet, le parti au pouvoir a raflé 46 % des voix, soit 92 communes. Les houphouëtistes ont devancé Henri Konan Bédié et le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) qui ont obtenu 28 % et 50 communes. Pour leur part, les candidats indépendants ont parfaitement joué le rôle de trouble-fêtes en récoltant 28 % des voix et 56 communes. Le Front populaire ivoirien (FPI) a dû se contenter de deux communes.

En ce qui concerne les élections régionales, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a encore dicté sa loi. Le parti d' Alassane Ouattara a récolté 60 % des voix, ce qui représente 18 régions. Entre temps, le grand rival, le PDCI, est reparti avec six régions pour un score de 20 %.

Cependant, avec le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le RHDP réussira-t-il à asseoir une fois de plus sa suprématie sur l'échiquier politique ivoirien ? Définitivement acquittés par la Cour pénale internationale (CPI), l'ex-président ivoirien et son protégé Charles Blé Goudé sont en route pour Abidjan. Du coup, une union sacrée du FPI autour du "Woody" de Mama n'est pas à exclure. Le parti à la rose pourrait retrouver des couleurs à la faveur des prochaines municipales. Ce qui serait un sérieux obstacle sur le chemin d' Alassane Ouattara et des siens.