PDCI: Ça négocie fort pour le retour d' Akossi Bendjo, Ouattara d'accord

Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), en exil en France depuis quelques années maintenant, Noël Akossi Bendjo pourrait regagner bientôt la Côte d'Ivoire.

Guikahué: "Merci au chef de l’Etat d'autoriser notre frère Noël Akossi Bendjo en exil, à regagner la Côte d'Ivoire"

Cette nouvelle pourrait réjouir beaucoup de ses partisans au sein du PDCI, parti dirigé par l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Noël Akossi Bendjo devrait mettre fin à son exil parisien qui dure depuis bientôt trois ans. C'est Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, qui a donné l'information, jeudi 20 mai 2021, lors de la cérémonie de remise des vivres et non-vivres du Pdci-Rda à ses martyrs, ses ex-détenus et ses blessés de la crise pré et postélectorale de 2020.

« Nous voudrions (...) saluer à juste titre la décision du chef de l’Etat et du gouvernement autorisant notre frère Noël Akossi Bendjo en exil, à regagner son pays, notre belle Côte d’Ivoire », a indiqué le N°2 du PDCI-RDA. Noël Akossi-Bendjo fut pendant plus de dix-sept ans, le tout puissant maire de la Commune du Plateau. Farouche opposant au projet du RHDP -unifié proposé par Alassane Ouattara, alors allié politique du président Henri Konan Bédié, son intransigeance a fortement contribué à la détérioration des relations, puis à la rupture de l'alliance entre le PDCI-RDA et le RHDP.

En août 2018, alors qu'il était en voyage d'affaires en Europe, Noël Akossi Bendjo est soudainement révoqué de la mairie du Plateau, pour des soupçons de détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Sur le conseil de ses avocats, il choisit de ne pas rentrer à Abidjan. Onze mois plus tard, la justice ivoirienne le condamne à vingt ans de prison ferme et à plus de 10 milliards de francs CFA (environ 16 millions euros) d’amende.

Le retour annoncé en Côte d'Ivoire de Noël Akossi-Bendjo, pourrait s'inscrire dans le cadre du processus de décrispation du climat socio-politique ivoirien, sérieusement entamé par les récurrentes crises que la Côte d'Ivoire connaît depuis 1999. Outre ce cadre du PDCI, plusieurs autres exilés proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, sont également en passe de regagner Abidjan. C'est le cas pour Ahoua Don Mello, Stéphane Kipré et autres.