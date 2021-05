Deuil: L'émouvant hommage de Me Bertin Zéhouri à Zapka Komenan

Me Bertin Zéhouri a rendu un hommage mémorable à feu Roland Zapka Komenan, ex-président du Conseil régional du Loh-Djiboua, décédé subitement, mercredi, des suites d’une longue maladie.

Divo: Me Bertin Zéhouri fait une promesse à feu Zakpa Komenan

La nouvelle du décès soudain de l’ex-ministre Roland Zakpa Komenan, survenu, mercredi 19 mai 2021 au Maroc, a plongé sa famille politique le RHDP, ainsi que toute la région du Loh-Djiboua dont est originaire, l’illustre disparu. L’émotion est grande et éprouvante, notamment pour Me Bertin Zéhouri Paul-Arnaud, président de l'ODAP-CI (Observatoire pour le développement et la prospérité-Côte d'Ivoire), cadre de la région. Il décrit feu Roland Zapka Komenan comme étant un travailleur infatigable qui, de son vivant, aura privilégié le bien-être collectif au détriment de son intérêt personnel.

Pour Me Zéhouri, Zakpa Komenan peut, à l’instar de feu Emile Boga Doudou, Gnalega Jeremie, El Hadj Yacouba Sylla et des autres illustres disparus, fièrement rejoindre le panthéon des illustres cadres de la région du Loh-Djiboua, qui auront travaillé à unir tous les fils et filles de la région, mais également à bouter la pauvreté hors du quotidien des populations.

« Dis leur, Président Zakpa Komenan, dis leur que tu as fait ta part... toute ta part... que tu as tant voulu faire... mais le mal était trop profond... si profond que tu n’as fait que ce que tu pouvais (...) Président, dis leur que, à cause de l’amour de tes parents, la foi en ton pays, tu t’es privé de repos toute ta vie terrestre. Dis leur, répète que le mal est ici si profond qu’il a fallu tout le temps reléguer au dernier plan tes propres enfants que tu n’as pas vu vieillir", a imploré Me Bertin Zéhouri.

Le Flambeau du Lôh-Djiboua a ensuite pris l’engagement, au nom de la nouvelle génération, de poursuivre le combat entamé pour une région prospère et unie. "Dis leur ... dis leur que les générations nouvelles t’ont fait la promesse de ne pas faiblir. Dis à nos illustres disparus que l’unité si précieuse à leur mémoire, sera scellée malgré tout entre les filles et les fils de DIVO, LAKOTA, HIRE, GUITRY, LOZOUA, ZIKISSO, etc... Dis leur que, de leurs prières pour toi et pour nous, jailliront l’espoir de cohésion fraternelle qui nous donnera vainqueur sur la mort, sur la misère et tous leurs avatars", a insisté le Notaire-conseil.

Puis Me Zéhouri d'ajouter: "Nous garderons de toi, ce souvenir ... au moins cela, au-delà de tout le reste. Ce souvenir nous suffira largement pour continuer la lutte contre l’ignorance et la pauvreté. Et nous vaincrons... Crois moi Président, nous gagnerons cette fois", a promis le flambeau du Loh-Djiboua.