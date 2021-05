Concours Lydia Ludic : Goneti Gueu présente "Le Retour Glorieux"

Dans le cadre du concours Lydia Ludic, Goneti Gueu, enseignant des arts plastiques au Lycée municipal Simone Ehivet Gbagbo, par ailleurs artiste-peintre, présente "Le Retour Glorieux". Il est accompagné dans ce projet par Jean-Marc Tonga, journaliste culturel ivoirien.

Lydia Ludic : Goneti Gueu et "Le Retour Glorieux"

Goneti Gueu, enseignant des arts plastiques au Lycée municipal Simone Ehivet Gbagbo de Yopougon, est aussi artiste-peintre. De son coup de pinceau raffiné est née une toile que son binôme journaliste culturel, Jean-Marc Tonga, et lui présentent au Lydia Ludic Talents. Ce concours est organisé par la structure spécialisée dans le divertissement et l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI). "Le Retour Glorieux" est le nom qu’ils ont attribué à ce tableau qui est toute l’expression de la providence, du soulagement et de la renaissance.

Si Goneti Gueu est reconnu pour être un adepte du collage, pour réaliser "Le Retour Glorieux", l’enseignant-peintre s’est tourné vers le graphisme. A la réalité, Goneti Gueu est un artiste polyvalent. Sur cette toile qui est toute l’expression de la providence, du soulagement et de la renaissance, l’on voit un homme qui porte d’énormes sacs débordant de billets de banque. Goneti peint ainsi toute une histoire, celle d’un paysan. De passage en ville pour des courses, cet homme à qui l’on a tant vanté les effets de surprise des jeux de hasard décide de tenter sa chance. Il faut dire que celui-ci n’espérait pas un jour sortir de la misère avec ses maigres revenus tirés de ses récoltes. Ce jour-là, la chance avait décidé de lui sourire.

C’est tout joyeux qu’il retourne dans son village avec deux gros sacs débordant de billets de banque. Cette joie qui l’envahit se ressent à travers les couleurs jaune et orangé utilisées, à dessein, par le peintre. Naturellement, sa joie contamine toute la communauté représentée sur cette toile par les tourbillons de couleurs. Le logo de Lydia Ludic, en haut dans l’angle droit du tableau, comme le soleil levant représente un espoir nouveau, le changement qui s’opère dans la vie du personnage. Les dés et cartes, soigneusement disposés, représentent les jeux.

En conclusion, les jeux ne sont pas qu’une affaire de citadin. Le bonheur est une affaire de tous à l’image du paysan qui fait son retour glorieux au village.

L’utilisation des couleurs jaune, orangé, bleu par Goneti Gueu et les étoiles qui scintillent ne sont pas fortuites. En effet elles expriment la richesse, le bonheur, le rêve, l’ambition et la renaissance. Egalement, le soupçon de noir est l’expression du rappelle de l’ancienne condition difficile du paysan que viennent de faire disparaître la présence des couleurs citées plus haut.

En somme, "les jeux ne sont pas une affaire des seuls citadins, le bonheur est une affaire de tous. Quand c’est le jour de gloire, personne ne peut faire blocage", nous apprend Goneti Gueu.