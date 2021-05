Dikembe, Grant, Luol Deng, Bridgeman, ces hommes de la NBA Africa

La NBA, ligue nord-américaine, a officiellement annoncé lundi la création de la « NBA Africa » ou encore Basketball Africa League. Un fonds d’investissement soutenu par Joakim Noah, Luol Deng, Grant Hill et Dikembe Mutumbo, a également été mis en place.

NBA Africa: Création d’un fonds d'un milliard de dollars par des joueurs

Alors que la Basketball Africa League bat son plein à Kigali (Rwanda, du 16 au 30 mai), le patron de la NBA Adam Silver a tenu une conférence de presse lundi après-midi pour annoncer la création de « NBA Africa » et d’un fonds de placement chargé de gérer les affaires de la NBA en Afrique.

Outre la gestion et le développement de la Basketball Africa League, ce fonds visera à étendre la présence de la NBA sur les marchés africains prioritaires et l’écosystème du basket africain, et améliorera l’engagement de la NBA avec les joueurs et les fans par le biais d’investissements telles que le lancement d’académies NBA supplémentaires et d’initiatives de responsabilité sociale.

« Nous croyons que le basket peut devenir un sport encore plus majeur en Afrique dans la décennie à venir », a expliqué Adam Silver lors de sa visio-conférence, évaluant la puissance de frappe de la nouvelle entreprise à près d'un milliard de dollars.

Selon Silver, ce défi sera atteint grâce à l’expertise, aux ressources et aux projets communs aux investisseurs qui connaissent un immense succès et aux légendes de la NBA, a-t-il ajouté.

BAL: De multiples initiatives de développement par le basketball

Des fonds destinés à financer, en plus de la BAL, de multiples initiatives de développement par le basket, des académies, camps, construction de terrains.

« Il n'y a rien de plus important pour moi que d'aider les jeunes », a souligné Dikembe Mutombo durant la conférence.

« La NBA m’a aidé, ainsi que de nombreux autres Africains, à créer une plateforme incroyable pour faire la différence. L’Afrique possède l’une des populations les plus jeunes au monde, et la jeunesse africaine a juste besoin d’une opportunité et du soutien pour réaliser de grandes choses. La nouvelle NBA Africa est la prochaine étape transformatrice pour pour l'y aider », fait savoir Dikembe.

Neuf joueurs apportent leur expérience de la NBA à la première saison de la Basketball Africa League (BAL) : Brandon Jay Costner et Prince Ibeh (Patriots BBC du Rwanda) ; Myck Kabongo et Demarcus Holland (Ferroviàrio de Maputo du Mozambique), Ibrahima Thomas (AS Police du Mali) ; Uzoh, Taren Sullivan et Robert Christopher Daniels (Rivers Hoopers) ; et Ater Majok (US Monastir de Tunisie).