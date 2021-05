Enseignement général : L'Arabie Saoudite annonce une école arabe

La Côte d'Ivoire abritera bientôt une école d'enseignement général dispensé en langue arabe. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et SEM Saud Al Thobaiti, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite. C'était le mardi 25 mai 2021.

Enseignement général : la Côte d'Ivoire accueille une école arabe

Mardi 25 mai 2021, Mariatou Koné a reçu en audience SEM Saud Al Thobaiti. L'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite était venu porter un projet à la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. En effet, ce jour-là, le diplomate saoudien s'est dit heureux d'annoncer le projet de la construction d'une école d'enseignement général dispensé en langue arabe en Côte d'Ivoire.

SEM Saud Al Thobaiti a traduit la volonté de son gouvernement à signer un accord de partenariat dans le domaine de l'éducation en vue de permettre aux élèves et étudiants, qui le désirent, d'apprendre sur place les disciplines de leurs choix.

Pour sa part, la ministre Mariatou Koné, qui a succédé à Kandia Camara au poste de ministre de l'Éducation nationale, s'est réjouie de cette nouvelle. Le professeur d'anthropologie a salué l'excellente coopération qui existe déjà entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de l'Arabie Saoudite.

La patronne de l'Éducation nationale ivoirienne a également eu des échanges avec une délégation du Millénium Challenge Corporation, conduite par le directeur général Mme Florence Rajan, dans le cadre du Projet Millénium Challenge Account.

Les hôtes de Mariatou Koné ont présenté le volet éducation secondaire du Projet Millénium Challenge Account de compétence pour l'employabilité et la productivité.

Doté d'une enveloppe de 111 millions de dollars, le programme vise à terme, entre autres la construction de 84 collèges de proximité dans les zones de Bouaké et de San Pedro, la formation des enseignants et la mise en œuvre de la politique genre et de l'équité, a-t-on appris.