Côte d'Ivoire: Une folle rumeur tue Koné Mamadou (C. constitutionnel)

De folles rumeurs ont annoncé tôt ce jeudi 27 mai 2021, le décès du magistrat Koné Mamadou, président du Conseil constitutionnel ivoirien. Mais il n'en est rien en réalité.

Donné pour mort, comment se porte le magistrat Koné Mamadou

Qui veut tuer Koné Mamadou, le président du Conseil constitutionnel ivoirien ? Une folle rumeur devenue virale sur les réseaux sociaux, annonce le décès de l'époux de Mme Koné Colette, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mai 2021. Selon l'avatar Chris Yapi, le juge constitutionnel aurait succombé suite à un "cancer pancréatique", alors qu' il était hospitalisé dans une clinique abidjanaise. Ce qui est archi faux.

Car, selon Mamadou Traoré, un proche de Soro Guillaume, qui cite Koné Bar, "le petit frère de sang" de l'ex-ministre ivoirien de la Justice, Koné Mamadou se porterait bien et devrait recevoir en audience, dans le courant de la journée, le ministre Kouadio Konan Bertin (KKB), en charge de la Réconciliation nationale. " Je viens d'avoir au téléphone l'épouse du Président du Conseil Constitutionnel. Elle dit que son mari est bel et bien vivant et qu'il n'est pas mort contrairement à l'information relayée par Chris Yapi", a ajouté le proche de Guillaume Soro, dans une autre publication.

Ancien membre de la rébellion des Forces nouvelles et proche du président Alassane Ouattara, Koné Mamadou avait dernièrement été aperçu quelque peu affaibli et amaigri lors des obsèques de Laurent Dona Fologo, ancien ministre et ex-président du Conseil économique et social, sous le régime de Laurent Gbagbo.