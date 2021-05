Collectivités locales: Le maire Assalé Tiémoko livre des secrets d'État

Le maire de la commune de Tiassalé, Assalé Tiémoko Antoine, a dénoncé l’absence de ressources financières au sein des collectivités. C'était lors de l'ouverture d’une salle de Fitness dans la ville, le mercredi 26 mai 2021.

Assalé Tiémoko (maire de Tiassalé): "On ne peut pas livrer des élus à la vindicte de leurs administrés en les privant sans raisons de ressources"

« Le maire et son équipe se battent pour améliorer chaque jour les conditions et le cadre de vie des populations. La tâche n'est pas facile, c'est un trésor d'imagination que nous déployons chaque jour pour faire avancer les choses et donner l'impression que tout va bien. Avec l'ouverture de cette salle équipée d'appareils coûteux, vous avez sans doute l'impression que tout va bien pour la mairie sur le plan financier. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas en ce moment, tout va mal », rapporte la page Facebook du nouveau député de la circonscription électorale de Morokro-Tiassalé.

« Depuis le début de l'année 2021, aucune mairie de Côte d'Ivoire n'a reçu ne serait-ce qu'un mois de ressources fiscales pour fonctionner ou investir. Aucune quote-part d'impôts partagés qui représentent 80% de nos ressources, n'a été reversée jusqu'à ce jour », a révélé le directeur général du journal "L’éléphant déchainé", en présence de chefs de communautés et de présidents de conseils de quartiers de la commune.

L’actuel député-maire de Tiassalé va plus loin en soutenant que ses entretiens avec le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, avec le Ministre en charge des Sports, par ailleurs, maire d'Attécoubé et président de l’UVICOCI (Union des villes et communes de Côte d’Ivoire), ainsi qu’avec le directeur général du Trésor, n’ont pu éclairer sa compréhension de la situation.

« Si on n'avait pas eu l'idée de privatiser le service de ramassage des ordures, aujourd'hui notre ville serait couverte d'ordures comme c'était le cas avant notre arrivée faute d'argent pour acheter le carburant nécessaire aux engins de ramassage », s’étonne Assalé Tiémoko. Avant de dépeindre la répartition disproportionnée des ressources entre les mairies et l’Agence nationale de gestion des déchets(ANAGED).

« Vous comprenez donc pourquoi certaines communes qui n'ont pas notre dispositif, sont envahies en ce moment par les ordures alors que l'ANAGED à qui on veut reverser maintenant près de 50% des impôts fonciers collectés dans nos villes, en plus de la redevance ramassage d'ordure payée sur nos factures d'électricité, ne fait strictement rien pour ramasser les ordures dans les communes », s’indigne celui qui a été à l’initiative de la suppression des frais coges au niveau national.

Et de poursuivre : « Il faudra qu'on pose désormais les problèmes de fond et maintenant en tant que député je vais m'exprimer tant au parlement qu'en dehors du parlement parce que ce qui se passe n'est pas acceptable. Où on fait la décentralisation ou on ne la fait pas. On ne peut pas livrer des élus à la vindicte de leurs administrés en les privant sans raisons de ressources qui ont été pourtant déjà collectées dans nos communes…Et je vous dis que cela fera six mois dans une semaine qu'on n'a rien donné aux collectivités dont certaines sont en cessation de paiement avec de nombreux mois d'arriérés de salaires et des dizaines de factures impayées. C'est une situation inédite ».

C’est pourquoi, le parlementaire appelle les autorités compétentes à faire diligence pour le dénouement de la situation dans la quasi-totalité des mairies ivoiriennes.

Tizié TO Bi

Correspondant régional