Roger Banchi refait surface : Ce qu'il dit de Guillaume Soro

Après s'être éclipsé pendant un moment de la toile, Roger Banchi se signale. L'ancien membre de la rébellion ivoirienne signe son retour en ouvrant une lucarne sur son mentor Guillaume Kigbafori Soro.

Roger Banchi ému par le témoignage de Pulchérie Gbalet

Incarcérée durant plusieurs mois à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan), Pulchérie Gbalet a été mise en liberté dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 29 avril 2021. Respirant désormais l'air de la liberté, la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne (ACI) a tenu à témoigner sa reconnaissance à des personnes qui l'ont soutenue pendant son séjour carcéral. C'est dans cette lancée que la militante ivoirienne a remercié Guillaume Kigbafori Soro pour le soutien financier qu'il lui a apporté ainsi qu'à sa famille.

Ce témoignage de Pulchérie Gbalet n'a pas échappé à Roger Banchi, un membre de la sorosphère. Le coordonnateur Europe du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) a laissé entendre que le témoignage de Pulchérie Gbalet, sur l’aide matérielle reçue durant sa longue incarcération, de la part du Pr Guillaume Kigbafori Soro, l’a touché. "Voilà simplement ce que j’attends de ce Frère, ce Leader politique ; et voilà pourquoi on peut le suivre", a écrit Roger Banchi sur Twitter.

"Dans la tempête humaine et politique indescriptible que lui-même, et bien des siens connaissent depuis le 23/12/2019...Ce n’est pas ce que Guillaume K Soro n’a pas su accomplir encore, qui doive être noté ; mais ce qu’il a été capable de faire pour autrui", a fait remarquer l'ancien rebelle. Il a saisi l'occasion pour lancer des piques à Alassane Ouattara et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Roger Banchi a tenu à leur faire comprendre que "gouverner les Ivoiriens, avec l’espoir d’un certain succès, requiert un nombre d’exigences spirituelles et morales, d’une haute et rare teneur". Il n'a pas manqué de souligner que "des technocrates, le pays en regorge à foison".