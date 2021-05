Protection des enfants: Le basketteur Mo Bamba félicite Children of Africa

Mo Bamba, joueur ivoiro-américain de basketball en NBA au club du Magic d’Orlando, s’est exprimé sur la situation des enfants du continent africain, rapporte un article publié sur le site internet de l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis.

Mo Bamba: ''Pensée pour les enfants en cette journée de l’Afrique''

Mo Bamba, joueur ivoiro américain de basketball en NBA au club du Magic d’Orlando en collaboration avec l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Usa, SEM Haidara Mamadou, s’est exprimé sur la situation des enfants du continent africain. C'était à l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique, célébrée le mardi 25 mai 2021. « Pensée pour les enfants en cette journée de l’Afrique », a écrit le joueur de 23 ans sur sa page facebook avec un emoji d’encouragement à la Fondation Children of Africa pour ses actions et son engagement en faveur des enfants africains.

L’homme de 2,13 m s’est également satisfait « des progrès significatifs en Côte d’Ivoire » dans la lutte pour la protection et la prise en charge des enfants. Pour rappel, la fondation Children of Africa créée en 1998 et présidée par Mme Dominique Ouattara, la première Dame de Côte d’Ivoire, œuvre pour la protection des enfants du continent africain à travers 11 pays en Afrique de l’Ouest, centrale et australe. En Côte d'Ivoire par exemple, les enfants arrachés des mains de trafiquants et exploitants dans les zones cacaoyères, sont mis à la disposition du Centre d’Accueil pour Enfants de Soubré, un centre construit par la Fondation Children Of Africa de Madame Dominique Ouattara.