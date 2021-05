Real Madrid: Antonio Conte en route pour succéder à Zidane

Le sélectionneur Italien Antonio Conte fonce droit au Real Madrid qui a officialisé le départ de Zinedine Zidane ce jeudi matin.

Antonio Conte claque la porte à l'Inter et file vers le Real Madrid

Le successeur de Zidane semble être déjà trouvé par Florentino Pérez. Haut dans la liste, Antonio Conte, l'ancien coéquipier de Zidane à la Juventus, a annoncé, mercredi, son depart à l'Inter Milan. Des discussions ont eu lieu entre la direction du Real Madrid et l'entourage de l'entraineur italien, selon des sources concordantes. Plusieurs coachs étaient sur la short-list du club madrilène pour remplacer le triple vainqueur de la Ligue des champions, dont le départ était dans l'air depuis plusieurs jours.

Florentino Pérez apprécie tout particulièrement le profil d'Antonio Conte. De son côté, l'ancien coach de l'Inter se verrait très bien poser ses valises au Real Madrid. Antonio Conte serait-il prêt à dire « oui » au Real Madrid ? Nicolo Schira le confirme sur son compte Twitter. A en croire le journaliste, l'entraîneur de 51 ans qui aurait snobé Florentino Pérez en décembre 2018, serait désormais prêt à relever le défi merengue.

C'est une grande saison qu'Antonio Conte a connu du côté de l'Inter Milan. Le coach italien a guidé les Intéristes vers un magnifique Scudetto, au terme d'une domination sans partage. Pourtant, il n'aura fallu que quelques jours pour prendre une sacrée douche froide. En effet, les propriétaires du club auraient annoncé au coach italien l'intention de réduire la masse salariale de 20%, et de faire 100 millions d'euros de bénéfices durant le Mercato estival. La fin des championnats accélère les mouvements du mercato avec une grande valse des entraîneurs en France et en Europe et des stars à l'avenir incertain.