Mariatou Koné échange avec l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire

Mercredi 26 mai 2021, Mariatou Koné a eu une rencontre avec SEM Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur un partage d'expérience dans le domaine du numérique.

Déficit d'enseignants : Mariatou Koné rencontre l'ambassadeur de Chine

À la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation depuis le mardi 6 avril 2021, Mariatou Koné n'a pas mis de temps pour dévoiler ses ambitions. La remplaçante de Kandia Camara a rencontré SEM Wan Li le mercredi 26 avril 2021. Lors des échanges avec l'ambassadeur de la République popuaire de Chine en Côte d'Ivoire, il a été question d'une rencontre virtuelle avec les acteurs clé du système éducatif chinois. L'objectif était de parvenir à un partage d'expérience avec le pays d'Alassane Ouattara dans le domaine du numérique comme outil d'apprentissage et d'éducation.

Mariatou Koné et son hôte ont également envisagé de palier le déficit d'enseignants qui secoue la Côte d'Ivoire. Et pour cela, les deux pays ont décidé du renforcement de la coopération en matière d'éducation. Bien que ce projet n'ait pas encore été matérialisé, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation s’est réjouie de l’aboutissement de plusieurs projets avec la chine notamment la construction du lycée d'excellence de Grand-Bassam et le projet Huawei.

Pour sa part, SEM Wan Li a annoncé l'arrivée prochaine d’enseignants chinois pour dispenser des cours aux élèves. Le diplomate chinois a aussi annoncé l'octroi de bourses d'études aux élèves désireux de poursuivre leur cursus universitaire en Chine a également.

Il faut noter que le mardi 25 avril 2021, Mariatou Koné a accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. SEM Saud Al Thobaiti était venu porter la nouvelle du projet de la construction d'une école d'enseignement général dispensé en langue arabe en Côte d'Ivoire.