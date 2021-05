Coupures d'électricité: Encore 06 semaines pour voir la fin du calvaire

Les coupures intempestives d'électricité, constatées depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire, devraient prendre fin d'ici à la mi-juillet prochain. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Thomas Camara, l' a annoncé, mercredi 26 mai 2021, à l'issue d'un Conseil des ministres, au Palais présidentiel d'Abidjan Plateau.

Coupures intempestives d'électricité : Le gouvernement donne des assurances

La forte perturbation que connait, depuis quelques jours, le réseau électrique ivoirien, devrait trouver solution avant la fin du mois de juillet 2021. Le ministre du Pétrole et de l' Énergie, a donné cette assurance à l'issue du Conseil des ministres, tenu le mercredi 26 mai 2021. "D'ici à la mi-juillet, nous sortirons de ce rationnement conjoncturel ", a rassuré le ministre Thomas Camara, lors de la conférence de presse hebdomadaire du Conseil des ministres. Il a présenté les excuses du gouvernement aux populations impactées par ces coupures.

Le maire de Katiola (centre-est de la Côte d'Ivoire) a toutefois tenu à préciser qu'il ne s'agit nullement d' une situation de délestage, mais d'un déficit structurel, des dysfonctionnements liés à des "incidents techniques sur les outils de production". "Nous ne sommes pas victimes de délestages, mais d'un déficit structurel, d'autant plus que la Côte d'Ivoire à une capacité installée en électricité de 2300 mégawatts, pour des besoins estimés en fourniture nationale de 1600 mégawatts", a-t-il clarifié.

"Notre capacité de production en énergie électrique est largement supérieure à la demande nationale", a-t-il précisé. La Côte d'Ivoire est confrontée depuis quelques semaines à une forte perturbation sur son réseau électrique national. Les coupures d'électricité touchent toutes les grandes villes du pays, en particulier la capitale économique, Abidjan, métropole d'environ 5 millions d'habitants.

Selon le ministère de l’Énergie, le bas niveau de l'eau des barrages dû à la faible pluviométrie et aux changements climatiques qui limitent la production hydroélectrique et une insuffisance de l'offre de gaz naturel, sont les principales causes de ce dysfonctionnement. À cela, sont venus s'ajouter des pannes à la centrale thermique d'Azito d'Abidjan qui génère le tiers de l'électricité du pays. Le ministre Thomas Camara promet de "tirer les leçons de cette déconvenue pour ne plus jamais que nous vivions une telle situation". Toutefois, les populations devront patienter au moins encore six semaines pour voir ce calvaire prendre fin.