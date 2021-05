En mission à Abidjan, le clin d'oeil de parlementaires français à Bictogo

Des parlementaires français en mission à Abidjan, ont eu des échanges fructueux avec plusieurs personnalités de Côte d’Ivoire dont Adama Bictogo, le président par intérim de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Après une mission de 3 jours à Abidjan: "Nous félicitons le président Ouattara pour le travail accompli" (Patrice Anato, député français)

« Nous repartons avec une bonne impression, la Côte d'Ivoire et la France restent de bons amies. Nous félicitons le président Ouattara pour le travail accompli», a déclaré, jeudi, Patrice Anato, député français lors d’une conférence de presse de fin de mission de 72 heures à Abidjan.

Phillipe Mouiller, sénateur ; Anissa Kheider, députée ; Christophe Di Pompeu, député ; et Fiona Lazaar, député, ont séjourné à Abidjan du lundi 24 mai au jeudi 27 mai 2021. Au terme de leur mission, Patrice Anato, chef de la délégation parlementaire, a expliqué les raisons de leur visite.

« Nous nous sommes rendus à Abidjan pour renforcer la coopération parlementaire entre la France et la Côte d’Ivoire. Durant notre séjour, nous avons eu plusieurs rencontres. Nous avons rencontré le président par intérim de l’Assemblée nationale, l’honorable Adama Bictogo. Lors de ce séjour de 3 jours, nous avons échangé également avec le patronat ivoirien, les chefs d’entreprises françaises en Côte d’Ivoire, la base militaire de l’Etat français à Port-Bouët le 43è Bima. Nous avons pu constater les efforts qui sont menés par le président de la République pour assurer un développement inclusif », a dit le député Anato.

Le conférencier a rassuré relativement à la volonté d’aider la Côte d’Ivoire à accéder à une démocratie plus large. "Nous devons travailler main dans la main afin que nos deux pays rayonnent ensemble", a-t-il ajouté. Les parlementaires ont annoncé la création d’emplois et de possibilité de formation pour les jeunes dans le cadre des relations que la France souhaite maintenir avec la Côte d’Ivoire.

Adama Bictogo : "Il était important de faire découvrir à nos invités le plus beau plan d’eau d’Afrique, et c’est en Côte d’Ivoire"

En marge de leur visite de travail à l’Assemblée nationale et au nom du Président Amadou Soumahoro, les parlementaires français ont été reçus à déjeuner par le Vice-président Adama Bictogo le mercredi 26 mai 2021. C’est le somptueux bateau VIP dénommé LIZA qui a accueilli les invités de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Monsieur Patrice Anato, co-président du groupe diplomatie économique avec l’Afrique et chef de la délégation des parlementaires français, en a profité pour faire le bilan partiel de leur visite de travail à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Il s’est réjoui de la qualité du travail entre les deux délégations.

Pour lui, « ce fut un séjour d’échanges très riches et surtout porteurs d’avenir pour les deux pays ». Aussi a-t-il réitéré son souhait de recevoir une délégation de députés ivoiriens à Paris. Il en a profité pour mettre en exergue le fort potentiel touristique de la Côte d’Ivoire qu’ils ont pu découvrir par la balade lagunaire à laquelle ils ont été conviés par le Vice-président Adama Bictogo.

Monsieur Adama Bictogo est revenu sur l’intérêt que revêt cette visite lagunaire : « il était important de faire découvrir à nos invités le plus beau plan d’eau d’Afrique, et c’est en Côte d’Ivoire » a-t-il affirmé. Enfin, Adama Bictogo a porté un toast pour la qualité des relations entre la Côte d’Ivoire et la France.