Guémon: Le secrétaire d'État, Serey Doh, de retour sur ses terres à Duékoué

Nommé secrétaire d'État auprès du ministre des transports en charge des affaires maritimes le 6 avril dernier, Serey Doh Célestin qui n’était pas revenu dans la région du Guémon depuis sa nomination, a été accueilli par une foule en liesse et une population fière de son fils.

Accueil triomphal pour Serey Doh Célestin à Duékoué et Bangolo jeudi

Le président du conseil régional du Guémon ( ouest de la Côte d'Ivoire ), Serey Doh Célestin, est arrivé le jeudi 27 mai 2021 à Duékoué dans le cadre de la première session annuelle du conseil régional, prévue ce vendredi 28 mai.

Le secrétaire d'État auprès du ministre des transports en charge des affaires maritimes a été accueilli par une foule en liesse et une population fière de son fils, depuis le corridor à l’entrée de Duékoué jusqu’à Bangolo, ville située sur l'axe Duékoué-Man.

« Depuis ma nomination au gouvernement le 6 avril, j’avais voulu laisser la primeur à la cérémonie d’hommage et de reconnaissance que les populations du Guémon se préparent à organiser à l’honneur du président de la République, SEM Alassane Ouattara, prévue le samedi 5 juin 2021 à Duekoue. Mais entre-temps il fallait honorer le rendez-vous des activités du conseil régional dont je suis le président. Finalement j’ai décidé de rentrer non seulement pour la tenue de la première session ordinaire 2021 du conseil régional, mais également mobiliser mes parents WÊ et en général tout le grand Ouest afin qu’ils réservent un accueil chaleureux à nos illustres invités à savoir, le Premier ministre, Achi Patrick, le ministre d'État, ministre de la défense, Tené Birahima Ouattara, le ministre des transports Amadou Koné, madame le ministre de la fondation publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavally, le grand médiateur de la République, Adama Toungara et plusieurs membres du gouvernement qui ont déjà annoncé leur présence », a fait savoir le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des transports en charge des affaires maritimes.

Serey Doh Célestin a par ailleurs indiqué que « Ça sera l'occasion pour les fils et filles du Guémon de montrer aux yeux du monde que nous sommes unis et solidaires mais également prêts à prendre toute notre place dans le train du développement tel que pensé par le chef de l'État dans son projet de société ‘’pour une Côte d'Ivoire solidaire’’ ».