Des soldats du 1er Bataillon d’Infanterie d’Akouédo à la pouponnière de Dabou

C’était jour de fête en cette matinée du lundi 17 mai 2021 à la pouponnière de Dabou. Les pensionnaires, très tôt réveillés ont eu la surprise de voir arriver en nombre des militaires dans leur établissement.

Relations armee-nation : Le 1er bataillon aux côtes des tout-petits de Dabou

Ces soldats venus du 1er Bataillon d’Infanterie d’Akouédo, y étaient pour une série d’actions citoyennes au profit de l’établissement, mais également au bénéfice des populations de cette localité proche d’Abidjan. Sur le site, les militaires ont procédé à la montée des couleurs, conformément à un cérémonial militaire inédit pour les pensionnaires avec défilé des troupes, du personnel et des enfants. Ils ont ensuite organisé une collecte de sang avec une unité mobile du Centre National de Transfusion Sanguine. Puis les soldats se sont mis à récurer les locaux, rafraîchir les espaces verts avant de procéder à une grande lessive des vêtements des tout-petits. Le tout, rythmé par la fanfare militaire.

La mobilisation était totale dans cette école du Leboutou avec la présence effective des autorités civiles locales et de représentants de structures privées. Le préfet s'est réjoui de cette initiative, tout en souhaitant son extension à d'autres secteurs et entités de sa circonscription. La satisfaction était la même pour la direction de la pouponnière, le personnel et les pensionnaires.

Cette action des soldats du 1er Bataillon d’Infanterie s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien Armée-Nation, une des priorités de l'armée terre pour l'année 2021. Elle marque aussi la reconnaissance du 1er bataillon d’Infanterie pour cette localité qui a accueilli dans un passé récent de nombreuses missions et activités qu’il y a effectuées. Des actions similaires sont prévues par ce corps tout au long de l'année, pour rapprocher davantage l'Armée de Terre, et partant, l'Armée tout entière, des populations.

Etat-Major Général des FACI