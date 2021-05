Cherté de la vie : des députés de l'opposition s'imprègnent des réalités

Devant la cherté de la vie en Côte d'Ivioire, des députés issus de l'opposition ont initié une série d'échanges avec trois faitières des organisations de consommateurs. C'était le jeudi 27 mai 2021. L'objectif était de se rendre compte des difficultés rencontrées par les populations ivoiriennes.

Cherté de la vie : Des députés échangent avec les associations de consommateurs

Yasmina Ouégnin, Dia Houphouët-Boigny Augustin, Boignini Kouassi, N'dri Antoine, des députés du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), à leur tête Doho Simon, ont rencontré des faitières d'organisations de consommateurs, le jeudi 27 mai 2021. Il était question pour les parlementaires d'échanger sur la cherté de la vie, notamment l'augmentation du prix des denrées alimentaires, rapporte Le Nouveau Réveil. La question de la pénurie de l'eau et de l'électricité était également au centre des discussions.

Les élus du peuple n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur fierté devant l'organisation des consommateurs en faitières. Pour Yasmina Ouégnin, députée de Cocody, la société civile ivoirienne est encore à ses balbutiements. "Le phénomène de la cherté de la vie n’est pas nouveau. Nous voulons savoir comment les consommateurs ressentent ce phénomène. Pour pouvoir porter la voie du peuple à l’Assemblée nationale, il faut qu’à travers les échanges, nous puissions être édifiés sur ce qui va et ce qui ne va pas. Nous sommes à votre école aujourd’hui. Nous sommes consommateurs avant d’être députés et quand nous ne serons plus députés, nous serons toujours consommateurs", s'est exprimée la fille de Georges Ouégnin.

Il faut noter que le périple des députés du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire les a conduits auprès de la Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire (CAFCI) d'Alain Tahi, de la Fédération nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire (CNOC-CI), mais également de l'Union des fédérations des consommateurs de Côte d'Ivoire (UFC-CI).