Titrologie du 29 mai 2021 - Retour de Gbagbo: "ça ne sent plus bon"

La titrologie du 29 mai 2021 révèle au titrologue que les choses se compliquent pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On apprend également que Stéphane Kipré, après une dizaine d'années en exil, est rentré à Abidjan.

Titrologue-Titrologie du 29 mai 2021 : le retour de Laurent Gbagbo menacé ?

L'information est livrée par Soir Info dans sa titrologie du 29 mai 2021. En effet, le média ivoirien écrit que "ça ne sent plus bon" pour le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan. Notre confrère confie au titrologue que de "grosses inquiétudes subsistent". Entre temps, Le Nouveau Réveil marque une interrogation à sa Une. "Pourquoi le RHDP a si peur d'un accueil populaire à Gbagbo ?", s'interroge le journal proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Il ajoute que l'on assiste entre un "jeu de ping-pong" entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et le Front populaire ivoirien (FPI). Selon L'Expression, Dah Sansan, proche d'Alassane Ouattara, qualifie le retour de Laurent Gbagbo comme un "non-évènement".

Pour sa part, Stéphane Kipré n'a pas eu de difficulté à rentré en Côte d'Ivoire. Le gendre de Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien le vendredi 28 mai 2021. Dans les colonnes de L'Inter, le président de l'UNG (Union des nouvelles générations), raconte ce que lui a confié le "Woody" de Mama avant son retour à Abidjan. A en croire nos confrères de L'Avenir, Stéphane Kipré est "épaté par les réalisations dans le pays". "Le gendre de Gbagbo félicite Ouattara", peut-on lire dans ce journal.

À la Une de Le Matin, le titrologue découvre que face à la menace du FPI et du PDCI, "Serey Doh relance la machine RHDP dans le Guémon". Au sujet de la réconciliation nationale, L'Expression explique aux lecteurs "comment Ouattara a fait bouger les lignes". Fraternité Matin se fait porteur d'une bonne nouvelle pour la communauté éducative. Le journal pro-gouvernemental annonce de 2462 nouvelles classes à la rentrée prochaine.