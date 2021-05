RHDP: Ali Konaté, l’Alassaniste devenu disciple d’Amadou Gon Coulibaly

Militant du RHDP (parti au pouvoir), Ali Badarah Konaté (ABK) ou encore Ali Konaté est un partisan sans calcul du président de la République, Alassane Ouattara, dont-il a conceptualisé la vision politique dans le néologisme ‘’Alassanisme’’.

Ali Konaté: « Nous soutenons la Vision, la Démarche et les Actions du Président Ouattara qui est Notre Guide et Notre Boussole »

Diplômé en Intelligence économique, Ali Badarah Konaté s’engage très tôt aux côtés du docteur Alassane Ouattara, alors leader du parti Rassemblement des républicains (RDR). Après l’accession au pouvoir de son mentor en 2011, il réussit, grâce à sa capacité de mobilisation et à ses conseils avisés, à faire élire l’ancien ministre Roland Zakpa Komenan à la tête du Conseil régional du Lô-Djiboua (Divo) dont-il est désigné plus tard vice-président.

Fondateur du mouvement Libéraux pour la renaissance et le développement - LRD Nouvelles Energies connues sous le nom de mouvement des Alassanistes, il se donne pour mission de conceptualiser, formaliser, diffuser et promouvoir la Philosophie, la Vision et la Démarche de Gouvernance du Président Alassane Ouattara, matérialisées sous le vocable de l’Alassanisme.

« Par ces temps de vents tumultueux, nous avons besoin de repères et de valeurs, dit-il. Nous soutenons la Vision, la Démarche et les Actions du Président Alassane Ouattara qui est Notre Guide et Notre Boussole ». Même s’il reste proche du RHDP dont-il est un instrument de mobilisation populaire, le mouvement LRD Nouvelles Energies garde tout de même son indépendance politique.

Amadou Gon Coulibaly était un autre Ouattara (Ali Konaté )

Fin 2016, après analyse des différents discours du Président Ouattara quant à sa volonté de passer le relais à une autre génération, Ali Konaté décide de s’engager pour ’’la continuité politique de l’Alassanisme à travers une personnalité qui était un autre Ouattara’’. Il s’agit de Feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC) brutalement décédé le 08 juillet 2020, peu avant l’élection présidentielle d’octobre à laquelle il avait été désigné candidat du RHDP en mars 2020.

Un coup dur pour celui qui a été un des premiers sinon le premier militant du RHDP à avoir proposé publiquement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme continuateur de l’œuvre de transformation structurelle de la Côte d’Ivoire, entamée par le Président Alassane Ouattara.

« Après le départ du Lion AGC, nous avons pris publiquement l’engagement de continuer son œuvre, d’honorer sa mémoire, en protégeant l’honneur du Pays et de son chef, en défendant la Dignité du Pays et de son Chef et en contribuant à matérialiser la Vision du Président Alassane Ouattara. De juillet 2020 à Décembre 2020, nous avons participé à toutes les étapes des cérémonies funéraires du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Au niveau de notre structure, nous avons organisé un conclave le 06 septembre 2020 à la Rue Lepic et une Convention Nationale des Organisations Féminines affiliées à notre Groupement ( Les Lionnes d’AGC), le 22 Septembre 2020, pour réaffirmer notre Engagement à poursuivre l’œuvre de notre Mentor et soutenir le Président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d’Octobre 2020 car nous considérons ce mandat comme celui d’AGC et des Nouvelles Générations dont il était le Porte Flambeau et le Leader Incontesté », se console Ali Konaté.

Quelles LRD Nouvelles Energies après la disparition d’Amadou Gon Coulibaly?

Sur les nouvelles orientations à donner à son Organisation vu qu’elle était classée, typée et répertoriée comme le Mouvement de AGC, AKB rassure sur la constance de ses actions et la logique des méthodes des LRD Nouvelles Energies. Le mouvement choisit l’occasion des dernières funérailles traditionnelles à Korhogo, pour réfléchir sur son avenir politique après la disparition d’Amadou Gon Coulibaly?

« Les funérailles traditionnelles sont considérées dans la cosmogonie Senoufo comme la fin du passage terrestre d’un homme et son passage vers un univers intangible, un monde spirituel. A ce stade, l’homme devient esprit ou ancêtre. Nous avons choisi ce moment essentiel pour réfléchir sur l’héritage politique de celui qui a synthétisé et matérialisé à nos yeux les enseignements de notre Guide Alassane Ouattara, je veux parler du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly », explique-t-il.

Selon Ali Konaté, le conclave de Korhogo a réfléchi et décidé démocratiquement d’assumer désormais le statut de Groupement Politique, statut qu’a l’organisation administrativement depuis 2016. Les Alassanistes espèrent entre autres désormais participer au débat politique, défendre légitimement le Président de la République et perpétuer au-delà de tous ses mandats, sa vision et son œuvre pour en faire le levain des nouvelles intelligences; vivifier l’héritage politique de Paix et de Développement que le Président travaille à laisser aux nouvelles générations; être un vivier de leaders capables de contribuer la Continuité de la Gouvernance Gagnante du Président Alassane Ouattara.

"Tant que l’un de nous aura le souffle de vie et la force de la conviction, nous continuerons l’ensemble de nos actions et de nos activités"

« Les Nouvelles Energies restent viscéralement attachées au Président Alassane OUATTARA, qu’ils considèrent comme leur Réfèrent politique, leur modèle et leur Guide Politique. Les membres de notre Organisation sont des Ivoiriens venant d’horizons politiques qui ont pour Guide Politique, Alassane OUATTARA. Le Président Alassane OUATTARA, en fils digne, immortalise l’héritage de son Père Politique, le Président Felix Houphouët Boigny », déclare-t-il.

Homme généreux et au service de la communauté, Ali Konaté parcourt, depuis la création des Nouvelles Energies en 2011, l’ensemble du territoire national pour apporter aide et assistance aux plus défavorisés à travers son programme dénommé ‘’Solidarité TOUR ADO-AGC’’ qui était à sa cinquième édition cette année 2021. Avec ses modestes moyens et l’aide de cadres Alassanistes appréciant le sérieux, la traçabilité et l’impact de ses actions, il se dit déterminé à poursuivre la tradition de Partage et de Générosité de El Hadj Amadou Gon Coulibaly.

Et ce, conformément à la recommandation du président de la République, Alassane Ouattara, aux cadres du RHDP, qui est celle d’être humbles et généreux. La devise d’Ali Konaté est nette et claire: « Tant que l’un de nous aura le souffle de vie et la force de la conviction, en tant que Légionnaires du Lion au service de la Vision du Président, nous continuerons l’ensemble de nos actions et de nos activités, Dieu étant le Protecteur de ses Humbles Serviteurs ».