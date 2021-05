People: La vérité sur le love entre Jim VDA et Mariam, l'ex de Petit Denis

Le chanteur Zouglou, Jim, lead vocal du groupe Voix des anges (Vda) a rétabli la vérité sur ses rapports avec Mariam Koné, l'ex compagne de Petit Denis.

Jim: ''Mariam Koné et moi, ne sommes plus ensemble"

Le groupe Zouglou, Voix des anges ou encore VDA, était l'invité, vendredi 29 mai 2021, de l'émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale de Côte d’Ivoire La 3. Ce fut l'occasion pour le talentueux JIM, le lead vocal du groupe, de rétablir la vérité sur sa relation avec Mariam Koné, l'ex compagne du capitaine du Zouglou, Petit Denis.

En effet, des spéculations sur la toile ont révélé que la jeune dame, après sa rupture avec Kloité, aurait trouvé une épaule consolatrice auprès de Jim du groupe Vda. Le concerné en question n'a pas nié les faits, mais il a affirmé que sa relation avec Mariam est une vieille histoire.

"Un homme dans sa vie, fait beaucoup de rencontres. Il y a des femmes qui entrent dans ta vie pour te stabiliser, il y a celles qui entrent aussi quand tout va bien chez toi et il y a celles qui entrent dans ta vie, que tu aides aussi à se relever. Concernant ma situation matrimoniale, je ne suis pas un homme marié. Je ne suis pas marié à Mariam Koné. Ça a été une rencontre où on a eu un enfant, la suite c'est moi qui oriente ma vie.. Dans mon aventure depuis Tabou, j'ai quand même une relation et des enfants avec une femme du nom de Rebecca avec qui je suis toujours en couple qui vit à San Pedro. Mariam Koné et moi, la relation qui nous lie aujourd'hui c'est notre enfant, nous ne sommes plus ensemble", a déclaré Jim.