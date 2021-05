Hôtellerie: Fabrice Sawegnon offre un complexe aux normes internationales

Le premier responsable de l'entreprise Voodoo Communication, Fabrice Sawegnon, et son épouse Laurence, ont procédé à l’ouverture officielle du complexe hôtelier Boulay Beach Resort ou encore BBr, jeudi 27 mai 2021, en présence du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Tourisme balnéaire: Le couple Sawegnon ouvre officiellement le Boulay Beach Resort (BBr)

Ce complexe hôtelier bâti sur une superficie de plus de 20 000m², se positionne comme le premier joyau architectural du tourisme balnéaire en Côte d’Ivoire.

A en croire la directrice générale dudit hôtel, Mme Laurence Sawegnon, le projet Bbr s’inscrit dans la stratégie ‘’ Sublime Côte d’Ivoire ‘’ mise en place par le ministre Siandou Fofana dans l’objectif de faire de la Côte d’Ivoire l’une des destinations touristiques les plus prisées en Afrique.

Le Boulay Beach Resort dispose donc de 20 chambres supérieures et de 6 suites privatives composés chacune de ponton, jacuzzi et plage privé. L’hôtel propose également à sa clientèle, une piscine à débordement de 40 mètres de long sur 12 mètres de large intégrant des jacuzzis, des salons secs, un bar, une plage de 1500 mètres équipée de lits à baldaquins et de transats, des activités aquatiques (jet-ski, paddle, pédalo, canoé kayak, etc.) et des activités terrestres (randonnée, quad, vtt, etc.). On retrouve également au Bbr un terrain multisport (football, basketball, tennis, etc.), Un spa (hammam, sauna, massage, etc.) et un parc enfant.

Quant au promoteur du Bbr, Fabrice Sawegnon, il s’est réjoui de faire partie des rares promoteurs africains à avoir piloter un tel projet. Il a d’ailleurs plaidé pour un accompagnement effectif des promoteurs locaux qui ont pour ambition de contribuer au développement du tourisme en Côte d’Ivoire.

‘’ Il faut qu’on ait envie d’accompagner les promoteurs locaux, ivoiriens ou africains, qui ont envie de bâtir sur leurs terres des complexes aux normes internationales. On peut être en Côte d’Ivoire et offrir un projet qui ne souffre d’aucun complexe face à une offre internationale", a indiqué Fabrice Sawegnon.

Quant au ministre du Tourisme, Siandou Fofana , il a félicité Fabrice Sawegnon et son épouse , pour ce magnifique joyaux mis à la disposition de la Côte d’Ivoire tout en assurant que son ministère contribuera de manière effective au développement du Bbr.