Nouvel enlèvement d’enfants à l’école Salihu Tanko au Nigeria

Les enlèvements de masse se multiplient au Nigeria où de nombreux élèves ont été kidnappés dans une école coranique Salihu Tanko. Des dizaines d’enfants sont portés disparus après le rapt, ont rapporté dimanche les autorités.

Rapt d’enfants à l’école coranique Salihu Tanko

Plusieurs enfants ont été kidnappés par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord du Nigeria, pays où les enlèvements de masse se multiplient, ont annoncé dimanche les autorités et des témoins.

“Un nombre encore incertain d'élèves de l'école islamique Salihu Tanko ont été enlevés avec des passagers d'un bus après l'attaque par des hommes armés de leur école”, a fait savoir le gouvernement de l'État nigérian du Niger sur son compte Twitter.

Les ravisseurs ont relâché onze enfants, qui étaient trop petits pour marcher, a indiqué le gouvernement, qui dénonce cet événement malencontreux et la hausse des enlèvements contre rançon à travers le centre et le nord du pays le plus peuplé d'Afrique.

Multiplication des enlèvements de masse contre rançon

Au mois de mars dernier, 42 enfants ont été enlevés dans l'Etat du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, et plus de 300 garçons avaient également été enlevés début décembre à Kankara dans l'Etat de Katsina.

Des bandes armées, dont les membres sont communément appelés « bandits », terrorisent le centre-ouest et le nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon

Ce nouveau kidnapping survient au lendemain de la libération de 14 étudiants dans l’Etat de Kaduna (nord), après 40 jours de détention. Cinq étudiants avaient été exécutés par leurs ravisseurs dans les jours qui ont suivi leur kidnapping pour faire pression sur les familles et contraindre le gouvernement à payer une rançon. Dans la presse locale, des familles ont assuré avoir du payer 180 millions de naira (357 000 euros) au total pour retrouver leurs enfants.