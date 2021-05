Bangolo: La vérité sur la situation à la mairie, les efforts du maire Gah Arsène

La petite commune de Bangolo, située dans la région du Guémon à l’ouest de la Côte d’Ivoire, vit depuis quelques jours au rythme de rumeurs et autres mensonges distillés sur les réseaux sociaux par des détracteurs politiques du maire Gah Arsème.

Mairie de Bangolo: Comment le maire GAH Arsène a fait passer les recettes hebdomadaires de 150.000 à 1.000.000 voire 1.500.000

Après la diffusion d’images fausses de la mairie et avoir accusé l’élu municipal de ne pas construire une mairie digne de son nom à la commune, les détracteurs de Gah Arsène, ont diffusé une information selon laquelle le premier magistrat de la commune de Bangolo ne paierait pas ses agents.

«Actuellement, les agents de la mairie ne sont pas payés. Ils ne font que aligner les grèves. S'étant rallié au RHDP, son budget tombe sans problème mais il utilise ce budget à ses propres fins », tentent-ils de le salir. Ce qui est pourtant archi faux. Bangolo, comme la plupart des mairies de Côte d’Ivoire, connait des difficultés de financement.

Ce qui plombe parfois le bon fonctionnement des activités de la mairie. Récemment, le maire de la commune de Tiassalé (au nord d’Abidjan), Assalé Tiémoko, dénonçait l’absence de ressources financières au sein des collectivités.

« Depuis le début de l'année 2021, aucune mairie de Côte d'Ivoire n'a reçu ne serait-ce qu'un mois de ressources fiscales pour fonctionner ou investir. Aucune quote-part d'impôts partagés qui représentent 80% de nos ressources, n'a été reversée jusqu'à ce jour », a-t-il révélé.

Cette situation dramatique qui touche les collectivités locales, n’épargne pas la ville de Bangolo. Cette situation qui ne date pas de maintenant, est si catastrophique que le maire Gah Arsène l’avait constatée depuis la passation de service en juillet 2019. N’empêche, celui-ci n’avait pas baissé les bras.

Les efforts du maire Gah Arsène dès sa prise de fonction à la mairie de Bangolo

Dès sa prise de fonction, il a mis en place une organisation et entrepris une série de restructurations dans le marché, qui ont permis de faire passer les recettes hebdomadaires de la commune, qui étaient de 150.000 ou 250.000 à 1.000.000 voire 1.500.000 parfois par semaine. cette dynamique aurait pu être maintenue n’eut été la crise sanitaire à Coronavirus qui est venu mettre fin aux ambitions de la municipalité d’améliorer son budget et de satisfaire les salariés et autres journaliers.

D’ailleurs, l’Etat lui-même, confronté à cette pandémie, avait entre-temps baissé le budget annuel de Bangolo de 149.000.000 de FCFA à 111.000.000 de FCFA. «Dans ces conditions, comment satisfaire aux sollicitations des des parents?», s’interroge un adjoint au maire qui fait savoir que le maire et son conseil municipal n’ont pas baissé les bras et ont régulièrement, selon leurs possibilités, répondu aux besoins de la commune.

« Les personnes qui manifestent actuellement disant qu’elles ne sont pas payées, n’ont pas été embauchées par Monsieur Gah Roger. Nulle part un contrat qui atteste cela. Ce sont des personnes qu’il a trouvées en place et depuis des années, elles n’étaient pas payées. Elles n’ont jamais émargé sur un quelconque budget. Toutefois, le maire a toujours pris sur lui-même de satisfaire à leurs besoins quand il le peut. Malgré le fait qu’il leur disait de rester souvent chez eux, ils revenaient. Certains d’entre eux d’ailleurs ne font absolument rien», dénonce un conseiller municipal.

"Le maire a toujours pris sur lui-même de satisfaire aux besoins de tous quand il le peut"

Pis, le tracteur à remorque chargé de ramasser les ordures, pour un problème de batterie, est resté chez le mécanicien pendant plus de 4 ans. Il aura fallu encore Monsieur Gah Arsène, pourtant arrivé à la tête de Bangolo depuis seulement deux ans cinq mois, pour réparer ce tracteur qui fait le ramassage dans la ville, dit-on.

« Le maire a certes fait des promesses, en comptant sur son relationnel pour réaliser ce qu'il a promis, mais pas sur ce budget dérisoire. Alors de grâce! Les financement pour une commune si pauvre comme la nôtre, ne se trouvent pas comme ça. Le maire Gah Arsène a pris fonction depuis le mois de Février 2019, ce qui fait qu'il est à la tête de Bangolo depuis deux ans cinq mois. Bangolo n’est la propriété de personne, encore moins la sienne. Alors si à la fin de son mandat de cinq ans, son bilan est négatif, comparé à ceux de ses prédécesseurs qui ont eu à faire des réalisations personnelles en étant dans les locaux de cette Mairie qu’on montre sur la toile pour le dénigrer, vous en tirerez vos conclusions », lance, visiblement agacé, un proche du maire Gah Arsène.