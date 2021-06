Côte d'Ivoire: L'utilisation du digital au coeur du 1er Salon des Awards de la PNCI

Le Directeur du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg), Bakary Sanogo, a indiqué qu'il faut utiliser le digital, notamment les réseaux sociaux, pour promouvoir l'action gouvernementale. Il s'exprimait au cours d'un panel intitulé "L'appui du digital dans la promotion de l'action gouvernementale", à la faveur du premier Salon et Awards de la Presse numérique de Côte d'Ivoire (PNCI) officiellement ouvert le lundi 31 mai 2021 à Abidjan-Plateau.

"Il faut utiliser à fond les réseaux sociaux pour accompagner la communication sur l'action gouvernementale", a dit Bakary Sanogo. Mais pour plus d'efficacité, il a souhaité que les utilisateurs de ces plateformes digitales soient bien formés au métier de journalistes et de professionnels de la communication pour "être de véritables relais des actions de développement engagées par le gouvernement".

"Si les jeunes sont très bien formés au métier de l'information et de la communication, ils pourront aider les services de communication du gouvernement à lutter contre les rumeurs sur les réseaux sociaux et à promouvoir tous les efforts faits par le gouvernement au profit des populations, notamment en termes d'adduction d'eau potable, d'électricité, de construction et d'équipements de centres de santé, d'écoles, routes, etc."

Le Cicg tient également un stand d'exposition à ce Salon, qui lui permet de présenter ses outils digitaux aux participants. Il s'agit, notamment, du portail officiel du gouvernement (www.gouv.ci), de la revue de presse quotidienne du gouvernement, du centre d'appel du gouvernement "Allô 101", du magazine et de l'émission TV "Impact Développement", des pages et comptes réseaux sociaux du gouvernement (Facebook, Twitter, Instagram et YouTube) et de la conférence de presse du gouvernement "Les Rendez-vous du gouvernement".

Ce Salon qui a pour thème général "L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d'Ivoire", est meublé de conférence plénière, panels, expositions stands, découverte et présentation, rencontre B to B, espace média, soirée gala et remise de prix.

