Drame à Gonaté : Deux gendarmes écroués, risquent 20 ans de prison

Deux gendarmes instructeurs, présumés responsables d'un meurtre à Gonaté (centre-ouest ivoirien), ont été écroués à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), informe une note du Contre-Amiral Ange Kessy Kouamé. A en croire le tribunal militaire, ces deux sous-officiers pourraient écoper de 20 ans d'emprisonnement.

Les faits remontent à la nuit du lundi au mardi 25 mai 2021, aux environs de 00 heure 25 minutes, à Gonaté. Une altercation entre des jeunes de cette localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et deux gendarmes instructeurs commis à l'encadrement d'une marche disciplinaire d' élèves gendarmes, a dégénéré au meurtre par balle du jeune Fofana Abdoulaye. Selon le communiqué de la maréchaussée ivoirienne, le coup serait parti d'une arme de dotation de type AK-47, appartenant à l'un des sous-officiers impliqués dans cette bagarre rangée.

Selon nos sources, les deux sous-officiers encadreurs, respectivement en service à l'Escadron 2/1 de Yopougon et à l'Escadron 1/1 d’Agban, se sont soustraits du dispositif pour des besoins personnels, alors que le groupe avait marqué, au cours de la marche punitive, une escale à Gonaté. Ensuite intervient cette bagarre dont les causes restent pour l'heure méconnues.

Informés de la situation, le Sous-préfet de Gonaté, le Commandant de l’École de Gendarmerie d’Abidjan et le Commandant de la deuxième Région de Gendarmerie de Daloa, accompagnés d’une patrouille, se sont rendus sur les lieux pour apaiser la tension déjà montante au sein de la population. La situation est rapidement revenue au calme à la suite de leur intervention. Les deux sous-officiers ont été immédiatement mis aux arrêts. Une enquête a aussitôt été ouverte par le Tribunal militaire afin de déterminer les circonstances de ce drame et situer les responsabilités.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les Maréchaux des logis Brou L.E.P et Brou K.N, les deux présumés responsables de cette bavure, ont été arrêtés et déférés devant le procureur militaire. Écroués à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), ces deux sous-officiers de la gendarmerie nationale, en attente de leur jugement, encourent 20 ans de prison, selon un communiqué du tribunal militaire publié, lundi 3 mai après-midi.