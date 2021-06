Côte d'Ivoire : Retour de Gbagbo, Stéphane Kipré sonne la mobilisation

Rentré définitivement à Abidjan, vendredi dernier, après dix années passées en exil, Stéphane Kipré, Président de l'Union des nouvelles générations, a pris part, lundi 31 mai 2021, à l'anniversaire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, organisé par les femmes du Front populaire ivoirien (FPI).

"Autour du retour du président Gbagbo, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais plutôt la victoire de notre pays", Stéphane Kipré

Après une dizaine d'années passées loin des frontières ivoiriennes, en raison de ses démêlées judiciaires avec la Cour pénale internationale, l'ex-président ivoirien, devrait, sauf revirement de dernière minute, regagner Abidjan le jeudi 17 juin prochain. Dr Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) a fait cette annonce, lundi 31 mai 2021 à Abidjan, lors de la cérémonie commémorative du 76e anniversaire de Laurent Gbagbo, organisé par les femmes du FPI.

"Je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Côte d'Ivoire est prévu pour le 17 juin", a déclaré l'ancien ministre des Eaux et Forêts. Depuis le 31 mars, date de la confirmation par la Cour pénale internationale de l'acquittement définitif de l'ex-président ivoirien, ses partisans et sympathisants, qui se comptent par centaines de milliers, aussi bien sur le territoire national qu'à travers le continent africains, étaient impatients de connaître la date effective de son retour au bercail.

C'est désormais chose faite. L'annonce officielle de la date du retour en Côte d'Ivoire de l'époux de Simone Gbagbo a été accueillie dans "une explosion de joie et de bonheur". Stéphane Kipré, patron de l' Union des nouvelles générations, qui a assisté personnellement à l'évènement, dit être "profondément heureux". Laurent Gbagbo, confirme-t-il, revient bel et bien, le jeudi 17 juin 2021, non pas dans une posture "revancharde", mais pour prendre toute sa place dans le processus en cours de réconciliation.

" Le président Gbagbo revient effectivement en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. En ces moments importants pour l'histoire de notre pays et surtout pour moi qui ai eu l'honneur de lui rendre visite fréquemment pendant ces 10 années, il convient d'insister sur le fait que le président Gbagbo revient sans rancœur ni volonté de revanche, mais plutôt pour servir la cause de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale", a rassuré M. Kipré, sur les réseaux sociaux.

Le président de l'UNG a, par conséquent, invité les Ivoiriens, toutes sensibilités politiques confondues, à se mettre ensemble pour réserver à l'ex-président, un accueil chaleureux, le 17 juin prochain. "Car, autour de ce retour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais plutôt la victoire de notre pays, qui va pouvoir se retrouver et parachever le processus de réconciliation dont le président Gbagbo était un maillon manquant".

La classe politique ivoirienne, faut-il le souligner, est foncièrement partagé sur le format de l'accueil à réserver à l'ancien président. Si l'ensemble de l'opposition est plutôt favorable à un retour triomphal de l'ex-chef d' Etat, le RHDP du président Alassane Ouattara, penche plutôt pour un retour en "catimini", en guise de respect de la douleur des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011.