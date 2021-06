Awards Presse numérique: Amb. WAN LI "La Chine est prête à..."

« La Chine est prête à travailler avec la Côte d’Ivoire, à promouvoir la coopération des médias, et surtout dans l’industrie de la presse numérique, en vue de contribuer davantage au développement sain et stable des relations Chine-Côte d’Ivoire », a promis S.E.M. WAN Li, Ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire à la première édition du Salon de la Presse Numérique et des Awards de Côte d’Ivoire, qui a ouvert ses portes depuis le lundi 31 mai à Abidjan Plateau.

Salon de la Presse numérique, les promesses de la Chine

Pays invité d’honneur de ce grand événement, le premier du genre dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, l’ambassadeur WAN LI a profité de son intervention pour faire le point de la coopération sino-ivoirienne dans le domaine des médias, qui, à l’en croire, "a connu des progrès satisfaisants".

« La Chine est prête à travailler avec la communauté internationale à renforcer davantage la coopération sur la sécurité des données, et à construire un cyberespace pacifique, sécurisé, ouvert, coopératif et ordonné, visant à créer une communauté d’avenir partagé dans le cyberspace », a-t-il dit, avant d’ouvrir officiellement le Salon.

Bien avant, Joël Nianzou, président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d’Ivoire (PNCI), par ailleurs Commissaire général dudit événement, a donné les raisons de la tenue de la première édition des Awards de la presse numérique, avec pour thème : « L’impact de la presse numérique sur l’environnement écologique, économique et sociopolitique ». Pour lui, la PNCI s’inscrit dans la même vision du gouvernement qui est la professionnalisation du secteur.

« La presse numérique, c’est ce que je sais faire depuis toujours. Notre premier objectif en initiant ce salon, c’est professionnaliser le secteur, célébrer les meilleurs, associer tous les acteurs et surtout, mettre l’accent sur la formation », a-t-il expliqué.

Chine, pays invité spécial de la première édition du Salon des médias et Awards du numérique, il faut le rappeler, a fait don d’une enveloppe de 4 millions FCFA pour récompenser les lauréats.

Présents à cette cérémonie, les représentants de la CNPS, de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) et du maire de la Commune du Plateau ont tour à tour encouragé le président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d’Ivoire pour cette initiative, avant de lui prodiguer de sages conseils.

Une visite des stands a mis fin à la première journée.

Source : PNCI