Élection-FIF: Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo mettent balle à terre

Les candidats déclarés à l'élection du président de la Fif, que sont Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté, ont décidé de mettre balle à terre avant la tenue de l'élection.

Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo prennent une importante décision

Dans le but de pacifier l'univers du football en Côte d'Ivoire, la prėsidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire ( Unpsci) , Anne Marie N'Guessan, et le directeur de la communication du comité de normalisation de la Fif, ont procédé au lancement de l'opération dénommée ''Balle à terre'', mardi 1er juin, au Radison Blu hôtel dans la commune de Port-Bouët.

Un événement marqué par la présence de Didier Drogba, d'Idriss Diallo et de Sory Diabaté, les candidats déclarés à l'élection du successeur de feu Sidy Diallo, au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Une élection assez tendue qui a finalement été suspendue par la Fifa.

Une initiative que semble approuver nos trois candidats qui disent être régulièrement en communication. Ils ont donc exhorté l'ensemble des acteurs du football ivoirien à poser balle à tere afin d'aller à des élections apaisées.

« Monsieur Sory, que j’appelle « premier », Didier Drogba que j’appelle « El Phénoméno », a vous tous … Ils sont venus me voir et ils m’ont dit: nous sommes venus vous voir, nous voulons rassembler la famille du football. Je leur ai dit, bienvenue dans ma team. Ma team veut rassembler la famille. L’initiative n’aurait pas été totale si vous n’aviez pas associé les plus grands communicateurs au monde, les réseaux sociaux. Il faut considérer les élections comme un match de football qui va durer 90 mn ou 120 mn. J’espère être le vainqueur du match. Et si je suis le vainqueur, je ferai en sorte que Sory et Didier soient associés (…) Je suis disponible pour tout ce qui est unification, pacification du football ivoirien. Au comité de normalisation, nous vous regardons. Organisez cette élection comme Mme Gabala l’a promis, au plus tard en novembre. Vous avez une responsabilité», a soutenu Idriss Diallo.

Pour Sory Diabaté, « J’ai adhéré au concept Balle à terre, parce qu’ayant été acteur pendant 18 ans à la FIF. Au delà des mots, il faut que cette rencontre permette d’apaiser. Pendant trois ans, nous avons connu des turbulences dans la maison. Je voudrais confirmer comme l’a dit Idriss Diallo, que nous nous parlons. Je voudrais inviter les uns et les autres à cultiver certaines valeurs: le respect, la tolérance, la responsabilité. »

Quant à Didier Drogba, il a également approuvé le concept tout en donnant rendez-vous en novembre pour l'élection à la présidence de la Fif .

« La priorité aujourd’hui, c’est ce ballon qui doit rouler, qui doit apaiser. Nous sommes candidat à la fédération ivoirienne de football. Dans le mot fédération, il y a Fédérer. Nous voulons être président, pas pour nous, mais pour les joueurs. Quand j’ai été approché par les initiateurs du Concept, je n’ai pas hésité. Moi, en tant qu’ambassadeur de la paix, moi, Didier Drogba, fils de la Côte d’Ivoire. Cette élection a été au cœur de tous les débats. Je soutiens l’idée du concept Balle à terre. On se voit en novembre… », a-t-il indiqué.