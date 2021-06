Accident au Péage de Singrobo, le Fonds d'entretien routier s'explique

L'accident qui s'est produit au pont à Péage de Singrobo a terrifié plus d'un. Le Fonds d'entretien routier (FER), organisme public, qui s'occupe de la gestion de ce patrimoine est aussitôt monté au créneau pour rassurer l'ensemble des usagers.

Un camion chargé d’anacardes percute violemment un véhicule de type berline au Péage de Singrobo

La récurrence des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, ces dernières années, devient de plus en plus alarmante. Il ne passe d'ailleurs plus de jour sans que l'on soit informé d'un grave accident survenu sur l'étendue du territoire national. Celui du 31 mai 2021 continue de hanter les esprits des internautes et autres observateurs qui ont vu la vidéo de ce sinistre.

À en croire le Fonds d'entretien routier (FER), « le lundi 31 mai 2021, à 18 h 50 mn, un accident s’est produit sur la gare de péage de SINGROBO impliquant un camion chargé d’anacardes et un véhicule de type berline ». Il y a eu plus de peur que de mal, pourrait-on dire, car, poursuivant, la Direction de la Communication du FER indique que « fort heureusement, cet accident n’a occasionné aucune perte en vies humaines. Les Pompiers (GSPM) intervenus promptement ont conduit les sinistrés dans le centre de santé le plus proche ».

Tout en interpellant les transporteurs et conducteurs au strict respect du code de la route, à l’entretien régulier de leurs véhicules et à la prudence sur les routes, le Fonds d’Entretien Routier rassure toutefois l’ensemble des usagers qu’une « enquête a été ouverte par la Gendarmerie Nationale en vue de situer les responsabilités ».

La vidéo de cet accident montre en effet un camion de type poids lourd avec remorque, qui, dit-on, transportait de l'anacarde, était lancé à vive allure lorsqu'il a percuté de plein fouet une voiture qui était stationné au poste de péage de Singrobo, pour s'acquitter du droit de guichet. Le commentaire entendu dans la vidéo faisait état de ce que le conducteur de la berline n'avait pas de monnaie pour les frais de péages.

« Après avoir percuté la voiture, le poids lourd l'a trainée jusqu'à l'écraser sur les rambardes de sécurité où il terminera sa course folle avant de se renverser, comme en témoigne une autre captation vidéo sous un angle plus large », commente Koaci.com.