Plateau: La démolition de l’ Externat Saint Paul divise l'Eglise

Des anciens élèves de l’ Externat Saint Paul du Plateau, ont manifesté, mardi dernier à Abidjan, pour protester contre la destruction de l'établissement. Ils ont, à l'occasion, lancé un véritable cri de cœur au cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque métropolitain d'Abidjan.

Externat Saint Paul du Plateau: Des anciens élèves opposés à la démolition de l'établissement

« Tous les parents d’élèves et les anciens élèves, devenus aujourd’hui cadres ont décidé de fédérer leurs forces pour implorer le cardinal Jean-Pierre Kutwa qui est notre père, grand-père et arrière-grand-père à tous, afin qu’il revienne sur la décision de l’Église catholique de fermer l’Externat Saint Paul du Plateau », a déclaré Dominique Tiama, porte-parole désigné de l’association des anciens élèves de l’Externat Saint Paul du Plateau.

Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l’ Externat Saint Paul, école catholique d'excellence située en plein cœur du Plateau, la commune des affaires d'Abidjan, sera rasée pour laisser place à la construction d’un centre commercial. Une nouvelle mal accueillie par les parents d’élèves ainsi que par les anciens élèves de l'établissement. Pour M. Tiama, cette école qui existe depuis soixante-cinq ans aujourd'hui, fait partie du patrimoine éducatif ivoirien.

« C’est pourquoi, sa fermeture annoncée nous indigne et nous met en colère. Cela, surtout à cause de nos enfants pour qui nous menons ce combat. Ces enfants nous considèrent comme leurs héros. Donc nous ne pouvons pas rester les bras croisés et assister à la fermeture de cette école qui a formé de nombreux cadres de ce pays. Notre unique vœu est de voir nos enfants recevoir l’instruction dans cette école », a-t-il fait savoir.

Avant ces anciens élèves, le collectif des parents d’élèves de l'Externat Saint Paul du Plateau, ont mené d’autres actions en vue d’amener l’Église catholique à surseoir à son projet de démolition de cette école.