Nouvelles CNI : Pourquoi l’absence de la filiation ne pose pas problème

L'absence de la filiation sur les nouvelles cartes nationales d'identité (CNI), ne gêne en rien la fiabilité du document administratif. L'Office national de l' Etat civil et de l' Identification a donné cette assurance dans une déclaration dont Afrique sur 7 a reçu copie.

Fiabilité des nouvelles CNI : L' Office nationale de l' Etat civil et de l' Identification (ONECI), rassure

C’est l’un des sujets qui fait débat autour de la nouvelle carte nationale d’identité. L’absence de la filiation sur le document administratif, gêne un bon nombre d’Ivoiriens qui ont été habitués à voir figurer sur leur CNI les noms et prénoms de leurs pères et mères. L' Office national de l' Etat civil et de l' Identification (ONECI) a tenu ainsi à rassurer les pétitionnaires sur la fiabilité de ce document administratif.

Selon l' ONECI qui cite dans ses explications des spécialistes en matière d’identification, la filiation n’est pas un élément nécessaire à l’identification d’une personne. Il est en outre important de prendre en compte la nécessité de protéger les données à caractère personnelles telles que la filiation. La fiabilité des nouvelles cartes d’identité, faut-il le préciser, est garantie par le Numéro national d’identification (NNI).

C’est en septembre 2019 que le gouvernement ivoirien a décidé de la mise en place du NNI. Ce numéro unique devra figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu en Côte d’Ivoire. Son caractère obligatoire a été institué par le décret n°2019-461 du 22 mai 2019 qui stipule que : « l’utilisation du Numéro national d’identification (NNI), en abrégé NNI, est obligatoire pour l’établissement des actes et documents publics ou privés authentiques ou sous-seing privé,… ».

Ces actes incluent notamment les demandes d’établissement des actes d’état civil, l’établissement d’une carte professionnelle, les demandes d’obtention et de renouvellement du permis de conduire et de la carte grise automobile, la conclusion d’un contrat de travail, la perception des prestations familiales et sociales…

"Le NNI contribuera à la production de documents d’état civil uniformisés, et de tous autres documents d’identité, ainsi qu’à la préservation de l’historique des données sur les citoyens. Tout individu en Côte d’Ivoire sera donc suivi de sa naissance à son décès. Une carte d’identité dotée d’un tel numéro n’a donc valablement aucune raison de faire figurer la filiation pour permettre de sécuriser l’identité d’un individu", rassure l' ONECI.

Pour rappel, l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI) procède depuis plusieurs mois à la distribution des nouvelles cartes d’identité. Nonobstant des retards enregistrés, l’institution assure que tous les Ivoiriens ayant fait la demande pour le précieux document administratif bénéficieront de leurs cartes.