Hommage au président Ouattara: Le Guémon en effervescence ce week-end

Le Guémon se prépare à rendre, samedi 5 juin 2021, un hommage mérité au président Alassane Ouattara, en reconnaissance à la nomination au sein du gouvernement, d’un de ses fils et aux nombreuses actions de développement entamées dans la région.

Guémon : Serey Doh prépare un grand coup en hommage au président Ouattara

Une journée d’hommage au président Alassane Ouattara, est prévue le samedi 5 juin prochain à la place publique de Duékoué, chef-lieu de la région du Guémon, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Les populations de cette région de la Côte d’Ivoire, entendent ce jour traduire leur immense reconnaissance au chef de l’exécutif ivoirien, pour la nomination de leur fils, Dr Serey Doh Celestin, au poste de Secrétaire d’ Etat auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes.

« Depuis le mois d’avril, nos parents n’attendent que cette date du 5 juin pour manifester leur joie et dire merci au président Alassane Ouattara, au Premier ministre Achi Patrick; et pour les femmes, à la première dame Dominique Ouattara, pour avoir pensé enfin à associer un fils du Guémon à la gestion des affaires de l’Etat », explique Doumbia Brahima, président du Comité d’organisation.

Pour lui, cette nomination du Dr Serey Doh au gouvernement « est la plus haute considération qu’un chef de l’État peut donner à une région, à une famille ». « Nous saurons ce jour-là traduire toute notre reconnaissance au président de la République. Ce sera l’occasion pour les militants du RHDP, de démontrer que le parti est bien implanté dans le Guémon», promet le DG de la Gestoci.

Outre le volet festif de cette cérémonie de reconnaissance, l’occasion sera également choisie, pour les membres du gouvernement annoncés à ce rendez-vous, de procéder au lancement de plusieurs projets de développement ( routes, eau potable, électricité, financement de micro-projets...) en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations de l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Placée sous le patronage du ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara; sous le parrainage du Premier Ministre Achi Patrick; sous la coprésidence des ministres Amadou Koné (transports) et Anne Ouloto (Fonction publique et amélioration de l’administration), cette cérémonie d’hommage sera marquée par les prestations de plusieurs artistes et humoristes de renom.