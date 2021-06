De retour à Abidjan, Stéphane Kipré dit merci à Cissé Bacongo

Moins d'une semaine après son retour d'exil, Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations (UNG), a rendu, ce jeudi une visite de courtoisie à Cissé Bacongo, cadre et maire RHDP de la commune de Koumassi.

Échanges courtois entre Stéphane Kipré et le maire Ibrahima Cissé Bacongo

" Je reviens avec un esprit de paix et d'amour du prochain", déclarait Stéphane Kipré, vendredi 28 mai dernier, à son retour en Côte d'Ivoire, après une dizaine d'années passées en exil. Le président de l'Union des nouvelles générations, indiquait être venu prendre toute sa place au sein de l'opposition "constructive et républicaine".

Entre visites de courtoisie aux acteurs de la classe politique ivoirienne et préparatifs du retour au pays de son référent politique Laurent Gbagbo, le calendrier de l'ex-exilé politique, est bien chargé. Ce jeudi 3 juin 2021, l'opposant au régime du président Alassane Ouattara, s'est rendu au cabinet du maire Cissé Bacongo, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. À travers cette visite "d'amitié et de fraternité", le président Stéphane Kipré dit être venu célébrer une amitié vieille de plusieurs années et qui n'a point été altérée en dépit de leurs divergences politiques.

Selon ses dires, le ministre Cissé Bacongo fait partie des personnalités politiques ivoiriennes qui se sont activement impliquées dans la facilitation de son retour en Côte d'Ivoire. " Il était important, pour moi, de saluer cet ainé qui ne renie pas ses relations quelles que soient les circonstances", a déclaré Stéphane Kipré. "Mettons de côté nos divisions politiques et essayons de mettre en priorité ce qui unit nos peuples", avait-il appelé le jour de son retour.

Bien avant, Stéphane Kipré a rendu visite, en début de semaine, au ministre Kouadio Konan Bertin (KKB), en charge de la Réconciliation nationale; visite au cours de laquelle il n'avait pas manqué d'encourager KKB dans sa difficile mission qui est celle de réconcilier les Ivoiriens.