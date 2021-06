People: Le mariage Emma Lohoues - Vegedream aura lieu en août

Dans un appel vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, qu’il a eu avec Emma Lohoues, Vegedream a annoncé une importante nouvelle. Ce qui se prépare entre nos deux célébrités.

Ce qui se prépare entre Vegedream et Emma Lohoues

Le vendredi 21 mai 2021, des images postées sur Internet, montraient le rappeur franco-ivoirien, Vegedream, en compagnie de la belle Emma Lohoues, en tenue traditionnelle de Côte d’Ivoire. On aurait cru qu’il s’agissait d’un mariage coutumier entre nos deux célébrités. Buzz ou réalité ? Aucune information n’avait été diffusée à ce sujet. Cependant, de nombreux observateurs pensent qu'il pourrait s'agir d’une collaboration scénique comme celle avec les chanteurs zouglou Yodé et Siro.

Quelques jours plus tard, Vegedream a encore été aperçu aux cotés de l’ex-copine de feu DJ Arafat à Sofitel hôtel Ivoire lors de la première édition du salon de la mode, dénommé ‘’Life style and beauty festival ''. Ce qui a davantage attiré la curiosité de plusieurs observateurs. Une seule chose est certaine, c’est que nos deux célébrités sont très proches ces derniers temps. Et cela s’est d’ailleurs confirmé dans un direct sur le compte Instagram de la belle Emma Lohoues lors d'un appel vidéo passé à Vegedream.

‘’ça va mon cœur … Tu me manques, ouais tu me manques‘’, a-t-elle déclaré d’entrée. De son côté, Vegedream a demandé à Emma Lolo de dire aux internautes ce qu’il se passe entre eux. Il a également annoncé une importante nouvelle. ‘’On t’a vue en tenue traditionnelle, il faut dire la vérité aujourd’hui…Bientôt, on va faire le mariage officiel …ça sera en août‘’, a annoncé Vegedream tout en lançant des piques à Apoutchou national qui ne cesse de déclarer sa flamme à la belle Emma Lohoues.

‘’ Où est mon rival là, Apoutchou ? Il est où…J’ai entendu dire qu’il est mon rival", a-t-il ironisé. Il ressort de cette conversation que le mariage civil entre Vegedream et Emma Lolo pourrait avoir lieu en août prochain. Buzz ou réalité ? Attendons de voir….