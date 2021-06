Zamalek champion: Bilan de la 1ère édition de Basketball Africa League

La victoire du Zamalek a mis le rideau sur la première édition de la Basketball Africa League (BAL), partenariat inédit entre la NBA et la FIBA, dimanche à la Kigali Arena.

Le Zamalek d'Égypte, premier club à remporter la Basketball Africa League

La NBA Africa ou la ligue panafricaine de basket a connu son apothéose dimanche à Kigali (Rwanda). Le Zamalek, encore invaincu sur toute la période de compétition, a remporté la toute première édition de la Basketball Africa League.

À la Kigali Arena, au Rwanda, le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a remis au Zamalek le premier trophée du championnat, qui représente un baobab, connu comme « l’arbre de vie » en Afrique. Le club egyptien s’est imposé 76-63 face à l’US Monastir (Tunisie) au terme d’un match époustouflant dimanche 30 mai 2021.

Née d’un partenariat inédit entre la NBA et la FIBA, a NBA Africa qui devait se lancer en mars 2020 à Dakar a finalement eu lieu du 16 au 30 mai 2021 dans la capitale rwandaise. Le format fut plus ramassé que prévu. Un lieu unique pour 15 jours de compétition dans une bulle sanitaire au lieu d’un véritable championnat sur plusieurs mois.

Pour honorer les joueurs de cette première édition, les organisateurs ont décerné trois distinctions baptisées des noms de trois gloires du basket africain : l'Américano-Nigérian Hakeem Olajuwon, le Congolais Dikembe Mutombo et le Soudanais Manute Bol.

Le prix de meilleur joueur du tournoi, le Hakeem Olajuwon BAL MVP Award, a été décerné au meneur de Zamalek Walter Hodge. « Cela veut dire beaucoup pour moi. C'est la première fois que cette compétition se tient, et elle sera là pour longtemps », a déclaré le joueur portoricain, qui porte aussi le maillot de la sélection des Îles Vierges des États-Unis.

Le pivot égyptien de Zamalek, Anas Osama Mahmoud, a lui reçu le Dikembe Mutombo BAL Defensive Player of the Year, qui salue le meilleur défenseur. Enfin, le Tunisien de Monastir Makrem Ben Romdhane a lui reçu le Manute Bol VAL Sportsmanship Award, qui récompense l'exemplarité, le fair-play, la sportivité et la camaraderie montrée durant toute la compétition.

Que retenir de cette première édition ?

Avec 12 équipes en lice pour cette première saison, la Basketball Africa League est une

première expérience de ce genre pour la NBA. Pour la première fois, la Grande Ligue a décidé de créer une compétition en-dehors des États-Unis (elle avait créé la WNBA en 1996 et l’actuelle G-League en 2001 sur son propre sol). La naissance de la BAL fait partie de la stratégie de NBA Afrique de promouvoir la basket sur ce continent en s’appuyant sur le soutien de la Fédération internationale de basket (FIBA).

Plus que cette première édition dont la pandémie a limité l’ampleur, il faut retenir la volonté de structurer le développement du basket en Afrique. « Nous construisons un écosystème pour que nos jeunes puissent atteindre leur plein potentiel sur notre continent sans devoir partir », a expliqué Amadou Gallo Fall, figure tutélaire du basket africain, président de la BAL, en préambule du lancement de la compétition.