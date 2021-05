Basketball Africa League: Clubs et Programme des quarts de finales

La Basketball Africa League annonce le Calendrier de ses Phases Éliminatoires après la qualification pour les quarts de finales de huit équipes: Angola, du Cameroun, d'Égypte, du Maroc, du Mozambique, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie.

Les matchs diffusés dans 215 pays et territoires en 15 langues - Basketball Africa League

La NBA Africa a devoilé ce mardi 25 mai 2021 le programme des rencontres des quarts de finales et le calendrier des matchs pour les demi-finales, le match pour la troisième place et la première Finale de la BAL, qui seront tous joués à la Kigali Arena au Rwanda et diffusés aux fans du monde entier dans 215 pays et territoires en 15 langues.

La BAL, fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle de basketball regroupant 12 clubs africains. La BAL, dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal, s’inspire des compétitions organisées en Afrique par la FIBA et marque la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue en dehors de l’Amérique du Nord.

PROGRAMME 1/4 DE FINALES Basketball Africa League

MERCREDI 26 MAI

F.A.P (7) vs. Zamalek (2) - 11 :30 (New York) // 15 :30 GMT // 17 :30 (Kigali)

A.S. Salé (6) vs. Atlético Petróleos de Luanda (3) – 15 :00 (New York) // 19:00 GMT // 21:00 (Kigali)

JEUDI 27 MAI

A.S. Douanes (8) vs. US Monastir (1) – 11 :30 (New York) // 15:30 GMT // 17 :30 (Kigali)

SAMEDI 29 MAI

Demi-Finale Match 1 – 8:00 (New York) // 12:00 GMT // 14:00 (Kigali)

Demi-Finale Match 2 – 11.30 (New York) // 15:30 GMT // 17:30 (Kigali)

DIMANCHE 30 MAI

3eme Place – 6:30 (New York) // 10:30 GMT // 12:30 (Kigali)

Finale – 10:00 (New York) // 14:00 GMT // 16:00 (Kigali)

Les billets de match seront mis en vente depuis ce mardi 25 mai à 12 heures (heure locale)

Source: APO Group pour National Basketball Association (NBA).