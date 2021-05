Cavally: Anne Ouloto remobilise la coordination régionale du RHDP

Les cadres du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) de la région du Cavally, avec à leur tête la coordonnatrice régionale, Anne Ouloto, ont participé le week-end dernier, à un séminaire au cours duquel, ils ont tiré les leçons de la débacle subie par leur parti lors des dernières élections législatives, dans la région.

Après la débâcle aux législatives, le RHDP-Cavally lave son ligne sale en présence de Anne Ouloto

Après la débâcle enregistrée aux élections législatives du samedi 6 mars 2021 dans la région du Cavally, l'heure est désormais au bilan à la coordination régionale du RHDP. Du 21 au 22 mai dernier, la ministre Anne Oulotto, en charge de la coordination régionale du parti, et les responsables locaux du RHDP, étaient en conclave à Guiglo. "Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ai-je fait bien fait pour mon parti en tant que militant, en tant que responsable ce que je devais faire pour que mon parti remporte l' élection législative à Guiglo et dans le cavally?". Telles sont quelques interrogations auxquelles Anne Ouloto et la coordination régionale du RHDP, ont tenté de trouver des réponses durant ces deux jours de réflexion.

Les échanges se sont déroulés dans "la vérité, sur fond d'humilité et dans la franchise", conformément aux exigences de la directrice adjointe du directoire du RHDP. Dans le cavally, le parti du président Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, a perdu trois sièges lors des dernières élections législatives. Selon les résultats des travaux, cet échec est la conséquence du manque de cohésion au niveau des responsables locaux du parti, qui, selon la ministre Anne Ouloto, ont failli aussi bien individuellement comme collectivement, à leurs missions. Cet échec se décline, selon ses dires, "en manque d'humilité, en manque d'objectivité, en indiscipline de certains responsables, en refus de se remettre en cause, en usage de la violence physique ou verbale par action ou par réaction etc...".

La ministre a, à cet effet, invité les responsables locaux du parti au pardon, "à se remettre en cause, à faire preuve d'humilité en ayant toujours à l'esprit l'avenir que nul ne connait ou ne peut prédire". Séance tenante, Anne Ouloto a donné l'exemple en acceptant les excuses de Bamba Moussa, un des responsables RHDP de Guiglo, qui s'était désolidarisé du parti, en se portant candidat indépendant dans la circonscription électorale de Guiglo. La coordonnatrice régionale a promis de l'inviter à partager un repas en vue de consolider cette réconciliation. Les participants ont, quant à eux, salué la tenue de ce séminaire inédit, une première dans la région, qui permet de réconcilier les responsables RHDP du Cavally entre eux tout en resserrant leurs liens.