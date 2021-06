RHDP: Adama Bictogo veut les 6 députés des législatives partielles

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Adama Bictogo, se rendra dans quatre des six circonscriptions concernées pour soutenir les candidats de son parti aux élections législatives partielles qui se joueront le samedi 12 juin.

RHDP : Adama Bictogo en tournée pour les législatives partielles du 12 juin

La campagne électorale pour les législatives partielles dans six circonscriptions, s’est ouverte le vendredi 4 juin 2021 à zéro heure et prendra fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Les résultats des élections du 06 mars 2021 dans quatre de ces localités, avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel suite à des recours contentieux.

De nouvelles élections législatives, cette fois partielles, auront lieu à la date du samedi 12 juin 2021, de 08 heures à 18 heures, dans les circonscriptions N°011 (Gbélo, Gouékan, Koonan, Ouaninou, Sabadougou et Santa communes et Sous-préfectures), N°085 (Atoutou et Jacqueville, Communes et Sous-préfectures), N°148 (Dabouyo et Guéyo, Communes et Sous-préfectures) et N°174 (Dogbo et Grand-Béréby Communes et Sous-préfectures).

Il en sera de même dans les circonscriptions de Séguéla et Mankono dont les députés élus lors des dernières élections du 06 mars dernier, à savoir l'ancien Premier ministre Hamed Bakayoko et l’Honorable Hassane Fofana, sont décédés peu après leur élection.

Samedi 5 juin, Adama Bictogo sera en meeting à Séguéla, puis le dimanche 6 juin à Mankono. Sauf changement de dernière minute, le directeur exécutif du RHDP, devrait aussi animer deux autres réunions publiques à Guéyo le mercredi 9 juin et à Jacqueville le jeudi 10 juin.

"Envoyer six députés supplémentaires à l’Assemblée nationale"

Ce sera l'occasion à chaque fois d'exhorter les électeurs RHDP à se mobiliser le 12 juin pour envoyer six députés supplémentaires à l’Assemblée nationale où le parti présidentiel dispose déjà d’une majorité confortable.

Outre l’enjeu de ces six élections législatives partielles, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale mettra à profit cette campagne de terrain pour poursuivre son opération de charme en direction des militants et sympathisants de la majorité présidentielle.

Avec deux mots d'ordre : proximité et unité. Le lundi 31 mai 2021, Adama Bictogo a officiellement ouvert une permanence à la rue Lepic pour accueillir et écouter les militants, remis au cœur du parti. L’initiative devrait être étendue à toutes les sections du RHDP.