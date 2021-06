Un cadre de GPS salue la rencontre entre Stéphane Kipré et Bacongo

Stéphane Kipré a mis fin à dix années d'exil. Le président de l'UNG (Union des nouvelles générations) est rentré en Côte d'Ivoire le vendredi 28 mai 2021. Après avoir foulé le sol ivoirien , le gendre de l'ex-président Laurent Gbagbo rencontré Cissé Bacongo, cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Cet acte n'a pas échappé à El Hadj Mamadou Touré, un proche de Guillaume Soro.

De retour d'exil, Stéphane Kipré n'a pas mis du temps avant de rencontrer Cissé Ibrahim Bacongo. Le jeudi 3 juin 2021, le fondateur du parti politique UNG (Union des nouvelles générations) a mis le cap sur le cabinet du maire de Koumassi. Il s'agissait pour le gendre de Laurent Gbagbo de rendre une visite d'amitié et de fraternité à un vieil ami. "Il était important, pour moi, de saluer cet ainé qui ne renie pas ses relations quelles que soient les circonstances", a confié Stéphane Kipré.

El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, a suivi avec beaucoup d'intérêt la rencontre entre Stéphane Kipré et Cissé Bacongo. Pour lui, l'acte posé par le maire de Koumassi et le président de l'UNG est à saluer, car on "ne devrait jamais nier ses amitiés malgré l'adversité politique qui nous oppose". Ce cadre de Générations et peuples solidaires (GPS), le mouvement politique fondé par Guillaume Soro, "on peut être de redoutables adversaires politiques tout en maintenant silides ses relations d'amitié ou de fraternité".

Il faut noter qu'outre Cissé Ibrahim Bacongo, Stéphane Kipré a échangé avec Kouadio Konan Bertin dit KKB. "J'ai été, ce jour, faire mes civilités au ministre de la Réconciliation nationale, Konan Kouadio Bertin. Je l'ai remercié pour son implication personnelle dans les démarches liées à mon retour, avant de l'encourager dans la difficile mission de réconcilier les Ivoiriens, dont il a la charge", s'est exprimé l'opposant ivoirien après son entrevue avec le ministre d'Alassane Ouattara.