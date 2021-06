Affaire "Gbagbo plus populaire que Ouattara": Le sondage était un fake

Alors que Laurent Gbagbo est annoncé à Abidjan, les jours à venir, un sondage annonçait que la cote de popularité du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) était deux plus importantes que celle d'Alassane Ouattara. Le confrère Nobert Navarro de RFI, qui l'annonçait vendredi dans sa revue de presse, vient d'apporter, 24 heures plus tard, un démenti formel.

Aucun sondage n'a soupesé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, selon RFI

Opposés lors du second tour de l'élection présidentielle de novembre 2010, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo continuent de se livrer des duels à distance. Et pourtant, une décennie après cette confrontation qui a débouché sur la crise postélectorale de 2010-2011, beaucoup a coulé sous le pont.

Transféré à la Cour pénale internationale (CPI), où il a été jugé pour crimes de guerre et crime contre l'humanité, l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé, ont été définitivement acquittés, par la Chambre d'Appel de la Cour de La Haye, de toutes les charges qui pesaient contre eux. C'est désormais la question de leur retour en Côte d'Ivoire qui est à l'ordre du jour. Quand bien même pouvoir et opposition peinent à s'accorder sur la forme de l'accueil à leur réserver. En catimini, selon les uns, en fanfare, rétorquent les autres.

De son côté, Alassane Ouattara vient d'être réélu à plus de 97% pour un autre mandat, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et ce, après ses deux premiers mandats. À la tête du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le chef d'État ivoirien vient de se tailler une importante majorité à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

C'est pourtant dans cette atmosphère que dans la revue de presse diffusée sur Radio France Internationale (RFI), vendredi dernier, Norbert Navarro déclarait que Gbagbo Laurent était plus populaire qu'Alassane Ouattara. Le journaliste est cependant revenu à la charge, samedi, pour mettre les pendules à l'heure.

« Selon le site Mondeafrique, un sondage de médiamétrie donnait deux fois plus de popularité à Laurent Gbagbo qu’à Alassane Ouattara. Aujourd’hui, la société médiamétrie répond qu’elle n’a jamais fait de sondage politique. Que sa filiale ivoirienne, O’Média, n’en fait plus depuis 2 ans. Et que les informations sur la popularité actuelle des hommes politiques en Côte d’Ivoire ne peuvent donc, en aucun cas, provenir de sondage de médiamétrie ou de sa filiale O’Média », a rectifié le confrère.

Ce démenti a alors poussé un proche du RHDP à poster ce tweet : « Norbert Navarro obligé d'apporter un démenti à son propre sondage d'opinion imaginaire qui faisait de son ami Laurent Gbagbo l'homme politique ivoirien le plus populaire. »