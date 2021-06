L'artiste Tonton Zela agressé par des "microbes", son vigile tailladé

Victime d’une agression des microbes (jeunes délinquants ) dans la nuit du samedi à dimanche, le chanteur Zouglou, Tonton Zela, explique sa mésaventure.

Tonton Zela victime d'agression à Yopougon

Abidjan se s’est pas encore débarrassé des ‘’enfants en conflit avec la loi‘’, communément appelés ‘’microbes‘’. Ces jeunes délinquants qui, munis de machettes et autres armes blanches, s’attaquent aux populations pour les déposséder de leurs biens, continuent de sévir dans la ville d’Abidjan.

Samedi dernier, l'artiste zouglou, Tonton Zela, auteur du titre à succès: ‘’Je roule cadeau‘’, a été victime de ces agresseurs d'une autre époque. L’artiste a expliqué le film de son agression au miro de First Mag le vrai.

‘’Je rentrais d’un spectacle à la Riviera-Palmeraie dans la nuit du samedi à dimanche autour de 4h30 mn du matin. Arrivé à bord de ma voiture à Yopougon-SICOGI non loin de la PMI où j’habite, mon manager et moi avons vu deux jeunes à moto qui ont fait semblant de tomber, simulant un accident. C’est lorsque nous avons décidé de les secourir, qu’une horde de jeunes armés de machettes et de gourdins, sont sortis de la pénombre pour nous attaquer. Le gardien de mon immeuble est venu nous secourir. Mais malheureusement, les jeunes l’ont tailladé avec leurs machettes. Malgré cela, il continuait de lutter avec eux‘’, a témoigné Tonton Zéla.

Puis d’ajouter: ‘’C’est en ce moment-là que mon manager et moi avons eu le temps de monter dans mon véhicule. Automatiquement, ils sont venus le caillasser. Bien avant d’embarquer, les enfants en conflits avec la loi avaient pris le téléphone de mon manager, le cachet du spectacle et la somme de la vente de mon nouvel album. Après leur forfait, ils ont pris la fuite. Je suis allé porter plainte contre X au commissariat du 16ème arrondissement. Les policiers sont arrivés sur les lieux faire le constat. Ensuite, ils sont allés entendre la version du gardien de l’immeuble qu’on avait évacué à l’hôpital à côté’’.