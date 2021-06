Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du lundi 7 juin 2021

La titrologie ou la revue de presse de ce lundi 07 juin 2021, est largement dominée par les tractations autour du retour de Laurent Gbagbo à Abidjan

Le retour de Laurent Gbagbo au cœur de la titrologie de ce lundi

‘’ Retour en catimini ou populaire pour Gbagbo ? Simone Gbagbo tranche et clarifie tout‘’, lit-on à la Une de La Voie Originale, quand Soir Info mentionne à sa page d’ouverture: ‘’ Koné Katinan dévoile ce que Gbagbo fera quand il sera là et met en garde ‘’.

Le Temps pointe à sa Une: ‘’A 10 jours de l’arrivée de Laurent Gbagbo, Kuyo Téa à Abidjan aujourd’hui, pour les derniers réglages‘’. Le Quotidien d’Abidjan, pour sa part, indique à sa page d'accueil : ‘’ Retour de Gbagbo, les révélations de Jean Claude Félix Tchikaya, voici ce qui inquiète le régime".

Le Jour Plus barre à sa Une: ‘’ Retour de Gbagbo le 17 juin, la vérité qu’Assoa Adou cache aux Ivoiriens. Les Rois et chefs traditionnels disent non à un accueil triomphal‘'. L’Héritage dénonce : ‘’Opposition à un accueil triomphal de l’ex président Laurent Gbagbo, la chambre des Rois prend la tête du Rhdp‘’. Le Mandat pointe à sa première page : ‘’Après un long moment de silence, Koné Malachie sort de sa réserve et fait des révélations. Ce qu’il dit du retour de Gbagbo’’.

D’autres sujets sont également abordés dans la titrologie de ce jour. L’Essor Ivoirien s’est intéressé aux Législatives partielles dans le Woroba ‘’Amadou Soumahoro, un soutien essentiel pour ZoumBak‘’, indique le journal, tandis que Le Bélier mentionne à sa page d’ouverture: ‘’ Visite du Premier ministre à Daoukro, pourquoi Ouattara a dépêché Achi Patrick chez Bédié. Les non-dits de la rencontre de Daoukro‘’.

Super Sport a mis l’accent sur le match amical de football qui a opposé la Côte d’Ivoire au Burkina Faso le samedi dernier au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. ‘’Les Éléphants domptent les Étalons sur une pelouse indigne d’un nouveau stade‘’, lit-on à la Une du journal sportif.