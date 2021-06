Mercato au FC Barcelone: Le cas Philippe Coutinho enfin réglé

Accord trouvé pour Phillipe Coutinho du FC Barcelone pour ce mercato estival. Joan Laporta a décidé de s'en débarrasser en le prêtant à un club anglais.

Laporta trouve la solution pour Coutinho

Joan Laporta débordant d'ambition pour le Barça, a clairement annoncé les couleurs du mercato qui s’ouvre dans quelques jours seulement. Pour ce qui concerne le milieu offensif du Barça, il pourrait être prêté à Everton la saison prochaine, selon la presse espagnole. Très peu convaincu par les performances de Philippe Coutinho, Joan Laporta voudrait s'en débarrasser cet été. Le joueur aurait la côte en Premier League en Angleterre.

Alors qu'il ne serait pas un grand fan du milieu offensif brésilien, le président du Barça aimerait s'en débarrasser lors du prochain mercato estival. Toutefois, il devrait avoir du mal à trouver preneur, puisque Philippe Coutinho dispose d'un salaire colosal. Malgré tout, Joan Laporta aurait des motifs d'espoirs, puisque plusieurs clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt dernièrement. Cependant, le président du Barça, serait conscient que seul un prêt serait possible pour son milieu offensif brésilien.

Alors que les Catalans ont déjà enregistré l'arrivée de Sergio Agüero, d'Emerson et d'Eric Garcia, le journal espagnol SPORT nous apprend que l'objectif serait désormais d'aller piocher une nouvelle fois à Manchester City. SPORT ajoute d'ailleurs que Sergio Roberto pourrait être inclus dans la transaction afin de faire baisser le prix du néo-international espagnol. Un mercato qui pourrait aussi voir l'arrivée du milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum.

Alors que le PSG est entré dans la course à la signature du Néerlandais, Mundo Deportivo explique que le Barça ne devrait pas revoir son offre à la hausse et pourrait compter sur Koeman pour convaincre son compatriote de rallier la Catalogne. Une idée qui pourrait également être appliquée dans le dossier Memphis Depay, puisque selon le quotidien pro-Barça, le technicien néerlandais pourrait être la clé pour les deux qui, pour rappel, sont libres de s'engager où ils le souhaitent cet été.

A peine élu président du club catalan, l’avocat de 58 ans est sur plusieurs chantiers dont la prolongation de Lionel Messi ou le redressement économique du club. L’avocat, président du club entre 2003 et 2010, a remporté douze trophées à la tête des Blaugrana dont deux Ligues des champions et quatre Ligas. Si cette victoire écrasante peut prendre des airs de revanche après sa défaite en 2015 contre Joseph Maria Bartomeu, Joan Laporta va devoir immédiatement se plonger sur des dossiers prioritaires pour redresser son club en crise sportive, économique et institutionnelle.