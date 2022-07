Mercato : Lionel Messi de retour au FC Barcelone ?

Lionel Messi pourrait-il retrouver le FC Barcelone ? La nouvelle circule actuellement dans la presse espagnole. Selon les médias locaux, l’actuel attaquant du PSG (Paris Saint-Germain) a eu un échange téléphonique avec l’entraineur du grand rival du Real de Madrid, Xavi.

Le PSG va-t-il perdre Lionel Messi ?

Cela fait un an que Lionel Messi a débarqué au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barça. La star argentine serait déjà en train de regarder en direction de son ancien club. C'est du moins l’information qui est relayée par la presse espagnole.

Au cours de l’émission El Chiringuito, les journalistes ont révélé que le buteur de l’équipe nationale de l’Argentine a passé un coup de fil à Xavi. La Pulga aurait évoqué son envie de retrouver le FC Barcelone la saison prochaine.

"Messi a une bonne relation avec Xavi, ils ont tout gagné ensemble, a expliqué Inda sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Messi est mal à l’aise à Paris et dans les premiers mois, il a été dans un hôtel et la famille ne s’acclimate pas. Leo Messi a appelé Xavi et lui a posé des questions sur une possibilité de retour. Xavi lui a dit qu’il serait ravi, mais qu’il devait parler à Laporta et que ce serait Laporta qui l’appellerait. À ce jour, cet appel de Laporta n’a pas eu lieu. Maintenant, à Paris, le leader, c’est Mbappé", a fait savoir le journaliste espagnol Eduardo Inda.

Il ne faut pas oublier que la Cadena COPE avait déjà annoncé que le Paris Saint-Germain nourrit le désir de libérer Lionel Messi. Dans tous les cas, Leo Messi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023.